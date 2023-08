Tennis: US Open results

New York, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2023 ) :results from day two of the US Open at USTA Billie Jean King Tennis Center on Tuesday (x denotes seed): Men 1st rd Lloyd Harris (RSA) bt Guido Pella (ARG) 7-6 (7/5), 6-4, 6-4 Botic van de Zandschulp (NED) bt Jordan Thompson (AUS) 6-3 - retired Dan Evans (GBR x26) bt Daniel Elahi Galan (COL) 6-4, 6-2, 7-5 Arthur Fils (FRA) bt Tallon Griekspoor (NED x24) 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5 Matteo Arnaldi (ITA) bt Jason Kubler (AUS) 6-3, 3-0 - retired Hsu Yu-hsiou (TPE) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 Cameron Norrie (GBR x16) bt Alexander Shevchenko (RUS) 6-3, 6-2, 6-2 Alexander Zverev (GER x12) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 6-4, 6-4 Daniel Altmaier (GER) bt Constant Lestienne (FRA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-1, 6-2 Andy Murray (GBR) bt Corentin Moutet (FRA) 6-2, 7-5, 6-3 Grigor Dimitrov (BUL x19) bt Alex Molcan (SVK) 6-7 (9/11), 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, 7-6 (11/9) Stan Wawrinka (SUI) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/5), 6-2, 6-4 Lorenzo Sonego (ITA) bt Nicolas Moreno de Alboran (USA) 6-3, 6-4, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x3) bt Attila Balazs (HUN) 6-1, 6-1, 6-0 Christopher O'Connell (AUS) bt Max Purcell (AUS) 6-4, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) Felipe Meligeni Alves (BRA) bt James Duckworth (AUS) 6-4, 7-6 (13/11), 6-3 Sebastian Baez (ARG) bt Borna Coric (CRO x27) 7-5, 7-5, 6-1 Nicolas Jarry (CHI x23) bt Luca Van Assche (FRA) 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 (7/3) Alex Michelsen (USA) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-4, 6-3, 6-4 Wu Yibing (CHN) bt Dusan Lajovic (SRB) 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-2 Alex de Minaur (AUS x13) bt Timofey Skatov (KAZ) 6-2, 3-6, 6-1, 7-5 Michael Mmoh (USA) bt Karen Khachanov (RUS x11) 6-2, 6-4, 6-2 John Isner (USA) bt Facundo Diaz Acosta (ARG) 6-4, 6-3, 7-6 (7/1) Jack Draper (GBR) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 6-4, 6-3 Matteo Berrettini (ITA) bt Ugo Humbert (FRA x29) 6-4, 6-2, 6-2 Arthur Rinderknech (FRA) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-4, 6-2 Andrey Rublev (RUS x8) bt Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1 Women 1st rd Wang Yafan (CHN) bt Caroline Garcia (FRA x7) 6-4, 6-1 Katie Boulter (GBR) bt Diane Parry (FRA) 6-4, 6-0 Peyton Stearns (USA) bt Viktoriya Tomova (BUL) 6-3, 6-4 Clara Tauson (DEN) bt Anastasia Potapova (RUS x27) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3 Ekaterina Alexandrova (RUS x22) bt Leylah Fernandez (CAN) 7-6 (7/4), 5-7, 6-4 Lesia Tsurenko (UKR) bt Elsa Jacquemot (FRA) 7-5, 3-6, 6-1 Martina Trevisan (ITA) bt Yulia Putintseva (KAZ) 0-6, 7-6 (7/0), 7-6 (10/8) Marketa Vondrousova (CZE x9) bt Na-Lae Han (KOR) 6-3, 6-0 Liudmila Samsonova (RUS x14) bt Claire Liu (USA) 7-6 (7/3), 6-3 Tamara Korpatsch (GER) bt Irina-Camelia Begu (ROU) 6-3, 6-2 Yanina Wickmayer (BEL) bt Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-4 Madison Keys (USA x17) bt Arantxa Rus (NED) 6-2, 6-4 Elina Svitolina (UKR x26) bt Anna-Lena Friedsam (GER) 6-3, 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt Fiona Crawley (USA) 6-2, 6-4 Patricia Maria Tig (ROU) bt Rebecca Marino (CAN) 7-6 (8/6), 7-6 (7/1) Jessica Pegula (USA x3) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-2 Ons Jabeur (TUN x5) bt Camila Osorio (COL) 7-5, 7-6 (7/4) Linda Noskova (CZE) bt Madison Brengle (USA) 6-2, 6-1 Petra Martic (CRO) bt Tatjana Maria (GER) 6-2, 6-1 Marie Bouzkova (CZE x31) bt Ashlyn Krueger (USA) 7-5, 6-4 Kaia Kanepi (EST) bt Barbora Strycova (CZE) 6-4, 6-4 Eva Lys (GER) bt Robin Montgomery (USA) 6-2, 6-1 Daria Kasatkina (RUS x13) bt Alycia Parks (USA) 2-6, 6-4, 6-2 Greet Minnen (BEL) bt Venus Williams (USA) 6-1, 6-1 Sachia Vickery (USA) bt Donna Vekic (CRO x21) 2-6, 7-5, 6-2Karolina Pliskova (CZE x25) bt Elena-Gabriela Ruse (ROU) 6-1, 6-4Clara Burel (FRA) bt Caroline Dolehide (USA) 6-4, 6-3