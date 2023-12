Cricket: Bangladesh v New Zealand first Test scoreboard

Sylhet, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Dec, 2023) Scoreboard at the end of fourth day in the first Test between Bangladesh and New Zealand at Sylhet International cricket Stadium on Friday:

Bangladesh first innings 310 all out (Mahmudul Hasan 86; Glenn Phillips 4-53)

New Zealand first innings 317 all out (Kane Williamson 104; Taijul islam 4-109)

Bangladesh second innings (overnight 213-3)

Mahmudul Hasan run out 8

Zakir Hasan lbw b Patel 17

Najmul Hossain Shanto c Blundell b Southee 105

Mominul Haque run out 40

Mushfiqur Rahim lbw b Patel 67

Shahadat Hossain lbw b Sodhi 18

Mehidy Hasan Miraz not out 50

Nurul Hasan c&b Phillips 10

Nayeem Hasan c Latham b Sodhi 4

Taijul Islam c Nicholls b Patel 0

Shoriful Islam st Blundell b Patel 10

Extras (b2, lb 7) 9

Total (all out; 100.4 overs) 338

Fall of wickets: 1-23 (Zakir), 2-26 (Mahmudul), 3-116 (Mominul), 4-214 (Najmul), 5-248 (Shahadat), 6-278 (Mushfiqur), 7-291 (Nurul), 8-311 (Nayeem), 9-312 (Taijul), 10-338 (Shoriful)

Bowling: Southee 15-3-33-1, Jamieson 13-3-25-0, Patel 36.

4-1-148-4, Phillips 16-4-47-1, Sodhi 19-2-74-2, Mitchell 1-0-2-0

New Zealand second innings

Tom Latham c Nurul b Shoriful 0

Devon Conway c Shahadat b Taijul 22

Kane Williamson lbw b Taijul 11

Henry Nicholls c Nayeem b Mehidy 2

Daryl Mitchell not out 44

Tom Blundell c Nurul b Taijul 6

Glenn Phillips lbw b Nayeem 12

Kyle Jamieson lbw b Taijul 9

Ish Sodhi not out 7

Extras 0

Total (seven wickets; 49 overs) 113

To bat: Tim Southee, Ajaz Patel

Fall of wickets: 1-0 (Latham), 2-19 (Williamson), 3-30 (Nicholls), 4-46 (Conway), 5-60 (Blundell), 6-81 (Phillips), 7-102 (Jamieson)

Bowling: Shoriful 6-2-13-1, Mehidy 11-3-31-1, Taijul 20-7-40-4, Nayeem 10-1-24-1, Mominul 2-0-5-0

Toss: Bangladesh

Umpires: Ahsan Raza (PAK), Paul Reiffel (AUS)

tv Umpire: Rod Tucker (AUS)

Match Referee: David Boon (AUS)