Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 08 July 2020
Muhammad Irfan 3 minutes ago Wed 08th July 2020 | 12:58 PM
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jul, 2020 ):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 167.30 166.80
EURO EUR 188.70 188.08
JAPANESE YEN JPY 1.5549 1.5501
BRITISH POUND GBP 210.08 209.42
SWISS FRANC CHF 177.53 176.92
CANADIAN DOLLAR CAD 122.99 122.62
AUSTRALIAN DOLAR AUD 116.16 115.74
SWEDISH KRONA SEK 18.15 18.08
NORWEGIAN KRONE NOK 17.65 17.59
DANISH KRONE DKK 25.32 25.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 109.
46 109.10
SINGAPORE DOLLAR SGD 119.95 119.50
HONGKONG DOLLAR HKD 21.67 21.61
KOREAN WON KRW 0.1401 0.1395
CHINESE YUAN CNY 23.96 23.88
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.13 38.97
THAI BAHT THB 05.35 05.33
U.E.A DIRHAM AED 45.55 45.41
SAUDI RIYAL SAR 44.63 44.43
QATAR RIYAL QAR 45.97 45.79
KUWAITI DINAR KWD 544.42 541.03
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 166.9049
GBP 208.2472
EUR 188.2187
JPY 1.55
SETTLEMENT DATE: 10-07 2020