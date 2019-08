Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report 06 August 2019

Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesdayissued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Aug, 2019 ) :Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 04/08/19

OP-II Petali Lady D. Mogas Alpine 03/08/19

ALONG SIDE (East Wharves):

10/11 Same Lion L. Clinkers Sea Care 04/08/19

11/12 Gravity D. Dap Pak Liner 29/07/19

12/13 Iron Lady V D. Dap Bulk-Sh. 22/07/19

14/15 Polo D. L. Cnt. Golden 04/08/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Irenes Reliance D. L. Cnt. East Wind 06/08/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Hyundai Vancouver D. L. Cnt. U.M.A 05/08/19

SAPT-4 KMTC Dubai D. L. Cnt. U.M.A 06/08/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant...

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 OOCL California D. L. Cnt. OOCL Pak 06/08/19

28/29 ER Felixstowe D. L. Cnt. COSCO 05/08/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Seamax Bridgeport COSCO 08/08/19 Not Sched 1,000 Cnt.

1,000 Cnt.

Xin Mei Zhou COSCO 15/08/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Kota Kamil P-Delta 19/08/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Xin Los Angeles COSCO 22/08/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Kong Que Zuo P-Delta 26/08/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Jule Project-Sh 08/08/19 Not Sched 279 G.C Nil

Da Zhi COSCO 12/08/19 Not Sched 2,448 G.C Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Kiran Europe Fertilizer WMA Shipcare -- 17/07/19 03:25 1

Ocean Jupiter Oil Tanker Alpine -- 25/07/19 10:42 -

Chemroute Pegasus Oil Tanker Alpine -- 28/07/19 13:00 -

Evridiki Oil Tanker GAC -- 03/08/19 11:24 -

Hong Ze Hu Oil Tanker Alpine -- 04/08/19 02:30 -

Liaki Freedom Oil Tanker Alpine -- 05/08/19 01:12 -

Al Mahboobah Oil Tanker Wilhelmsen -- 06/08/19 05:24 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No.11/12 To O/A.