KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Oct, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Mariann D. Mogas Alpine 04/10/20

OP-II Avanti D. Mogas GAC 03/10/20

ALONG SIDE (East Wharves):

4 Seacon 6 L. Clinkers Crystal Sea 05/10/20

10/11 St Cergue D. Wheat East Wind 27/09/20

13/14 Eships Progress L. Clinkers Crystal Sea 04/10/20

14/15 Tai Slendor L. Clinkers Universal 03/10/20

16/17 Ubena D. L. Cnt. Golden 03/10/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Mol Globe D. L. Cnt. OC-Network 05/10/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Ningbo Express D. L. Cnt. Hapag Llyd 05/10/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Adastar D.

Gen. Cargo Sharaf-SH. 05/10/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Rdo Fortune D. L. Cnt. Ocean Sea 05/10/20

29/30 Cape Fortius D. L. Cnt. Oocl Pak 06/10/20

EXPECTED ARRIVALS:

GENERAL CARGO:

Da Tong Yun Aaras-Sh. 06/10/20 Not Sched 13,700 G.c Nil

Han Yi Sea Hawks 06/10/20 Not Sched Nil 1,076 GC.

CLINKER:

Al Rayan Bulk-Sh. 06/10/20 Not Sched Nil 55,000

Grace Sirius Logistics 06/10/20 Not Sched Nil 34,250

OIL TANKER:

Pacific Sarah GAC 06/10/20 Not Sched 56,000 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Shalamar Oil Tanker PNSC -- 05/10/20 15:00 -