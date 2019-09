Cricket: Bangladesh v Zimbabwe T20 scoreboard

(@ChaudhryMAli88)

Chittagong, Bangladesh, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2019 ) :Scoreboard of the tri-nation series Twenty20 international tournament match between Bangladesh and Zimbabwe at the Zahur Ahmed Chowdhury Stadium in Chittagong on Wednesday: Bangladesh innings Najmul Hossain c & b Jarvis 11 Liton Das c Madziva b Mpofu 38 Shakib Al Hasan c Williams b Burl 10 Mushfiqur Rahim c Taylor b Mutombodzi 32 Mahmudullah Riyad c Williams b Jarvis 62 Afif Hossain c Taylor b Mpofu 7 Mosaddek Hossain c Chakabva b Jarvis 2 Mohammad Saifuddin not out 6 Aminul islam not out 0 Extras (lb3, w4) 7 Total (seven wickets; 20 overs) 175 Did not bat: Shafiul Islam, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-49 (Najmul), 2-55 (Liton), 3-65 (Shakib), 4-143 (Mushfiqur), 5-159 (Afif), 6-169 (Mahmudullah), 7-169 (Mosaddek) Bowling: Ndlovu 3-0-32-0, Jarvis 4-0-32-3, Mpofu 4-0-42-2 (w2), Williams 4-0-26-0 (w2), Burl 1-0-13-1 , Mutombodzi 3-0-17-1, Madziva 1-0-10-0 Zimbabwe innings Brendan Taylor c Shakib b Saifuddin 0 Hamilton Masakadza b Aminul 25 Regis Chakabva b Shakib 0 Sean Williams c Afif b Shafiul 2 Tinotenda Mutombodzi c Najmul b Aminul 11 Ryan Burl b Shafiul 1 Richmond Mutumbami c Saifuddin b Shafiul 54 Neville Madziva run out 9 Kyle Jarvis c Sub b Mustafizur 27 Ainsley Ndlovu b Mustafizur 2 Chris Mpofu not out 0 Extras (b1, lb1 w3) 5 Total ( all out; 20 overs) 136 Fall of wickets: 1-0 (Taylor), 2-2 (Chakabva), 3-8 (Williams), 4-35 (Mutombodzi), 5-37 (Burl), 6-44 (Masakadza), 7-66 (Madziva), 8-124 (Mutumbami), 9-136 (Jarvis), 10-136 (Ndlovu) Bowling: Saifuddin 4-0-14-1, Shakib 4-0-28-1, Shafiul 4-0-36-3 (w1), Mustafizur 4-0-38-2 (w1) , 4-0-18-2 (w1) result: Bangladesh win by 39 runs Toss: Zimbabwe Umpires: Tanvir Ahmed (BAN), Masudur Rahman (BAN) tv umpire: SharfuddoulaMatch referee: Chris Broadafp