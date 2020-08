Tour de France: Results and standings after stage 2

(@FahadShabbir)

Nice, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Aug, 2020 ) :results and overall standings after Stage 2 of the Tour de France on Sunday, a 186km run around Nice: 1. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 4hrs 55min 27sec, 2. Marc Hirschi (SUI/SUN) at 0, 3. Adam Yates (GBR/MIT) 1sec, 4. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2, 5. Sergio Higuita (COL/EF1) 2, 6. Bauke Mollema (NED/TRE) 2, 7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2, 8. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 2, 9. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2, 10. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2, 11. Guillaume Martin (FRA/COF) 2, 12. Esteban Chaves (COL/MIT) 2, 13. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2, 14. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2, 15. Pierre Latour (FRA/ALM) 2, 16. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 2, 17. Egan Bernal (COL/INE) 2, 18. Nairo Quintana (COL/ARK) 2, 19. Jesus Herrada (ESP/COF) 2, 20. Richard Carapaz (ECU/INE) 2 Selected 22. Tom Dumoulin (NED/JUM) at 2, 27. Mikel Landa (ESP/BAH) 2, 29. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 2, 30. Romain Bardet (FRA/ALM) 2, 31. Primoz Roglic (SLO/JUM) 2, 38. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1:04.

Overall leaders yellow jersey 1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 8hrs 41min 35sec, 2. Adam Yates (GBR/MIT) at 4sec, 3. Marc Hirschi (SUI/SUN) 7, 4. Sergio Higuita (COL/EF1) 17, 5. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 17, 6. Esteban Chaves (COL/MIT) 17, 7. Davide Formolo (ITA/UAE) 17, 8. Egan Bernal (COL/INE) 17, 9. Richard Carapaz (ECU/INE) 17, 10. Tom Dumoulin (NED/JUM) 17, 11. Primoz Roglic (SLO/JUM) 17, 12. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 17, 13. Nairo Quintana (COL/ARK) 17, 14. Guillaume Martin (FRA/COF) 17, 15. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 17, 16.

Alberto Bettiol (ITA/EF1) 17, 17. Pierre Latour (FRA/ALM) 17, 18. Bauke Mollema (NED/TRE) 17, 19. Enric Mas (ESP/MOV) 17, 20. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 17.

Selected 21. Romain Bardet (FRA/ALM) 17, 27. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 17, 29. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 17, 30. Richie Porte (AUS/TRE) 17, 32. Mikel Landa (ESP/BAH) 17, 33. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 17, 37. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1min 19sec, 40. George Bennett (NZL/JUM) 1:31.

Green sprint points jersey 1. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 64pts, 2. Peter Sagan (SVK/BOR) 46, 3. Matteo Trentin (ITA/CCC) 36, 4. Sam Bennett (IRL/DEC) 35, 5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 30, 6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 30, 7. Marc Hirschi (SUI/SUN) 25, 8. Adam Yates (GBR/MIT) 22, 9. Bryan Coquard (FRA/VCC) 22, 10. Michael Schaer (SUI/CCC) 20 Polka dot king of the mountains jersey 1. Benoit Cosnefroy (FRA/ALM) 18 pts, 2. Anthony Perez (FRA/COF) 18, 3. Michael Gogl (AUT/DDT) 12, 4. Toms Skujins (LAT/TRE) 6, 5. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 6, 6. Nicolas Roche (IRL/SUN) 5, 7. Robert Gesink (NED/JUM) 3, 8. Michael Schaer (SUI/CCC) 2, 9. Fabien Grellier (FRA/TDE) 2, 10. Marc Hirschi (SUI/SUN) 2 Under-25s white jersey1. Marc Hirschi (SUI/SUN) 8hrs 41min 42sec, 2. Sergio Higuita (COL/EF1) at 10, 3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 10, 4. Egan Bernal (COL/INE) 10, 5. Enric Mas (ESP/MOV) 10, 6. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 2:17, 7. Daniel Martnez (COL/EF1) 3:46, 8. Harold Tejada (COL/AST) 4:33, 9. Niklas Eg (DEN/TRE) 8:49, 10. Lennard Kmna (GER/BOR) 10:27