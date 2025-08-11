10 Power Pilferers Held
Umer Jamshaid Published August 11, 2025 | 02:20 PM
SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Aug, 2025) The Faisalabad Electric Supply Company (FESCO) on Monday apprehended 10 power pilferers.
According to a spokesperson,Sub-Divisional Officers (SDOs) along with other staff conducted operations against power theft in Tariqabad,Noori gate area,Lahore road,Queen chowk and Muhammadi colony and arrested 10 power thieves namely as Ghulam Rasool,Shah Saleem,Mujtaba Shah,Ahmad Shair,Noor Ullah,Amir Khan, Asmatullah,Ghulam Baqir,Shafique and Rabnawaz in electricity theft.
Further investigation was underway.
Recent Stories
UAE leaders congratulate President of Chad on Independence Day
UAE harnesses AI to boost Arabic language global reach
Abu Dhabi’s AI sector expands 61% in one year
Rahul Gandhi, Priyanka arrested over protest against Modi-led BJP govt, ECI
Foreign ministers, EU diplomats urge Israel against restricting international ai ..
ALC sustains momentum in Community Campaign to Promote Sustainable Reading
China's light industry logs $1.57 trillion revenue in H1 2025
Eight volunteers killed in Gilgit landslide, rescue efforts under way
Korea's exports down 4.3% during first 10 days of August
Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 11 August 2025
Today Gold Rate in Pakistan 11 August 2025
Security Council: Ambassadors meet in emergency session, amid starvation in Gaza
More Stories From Pakistan
-
10 power pilferers held2 minutes ago
-
Protecting minorities a constitutional & moral duty: Rana Mashhood2 minutes ago
-
Genetic disorders drive childhood blindness12 minutes ago
-
President Zardari condoles deaths in Gilgit landslide22 minutes ago
-
Pakistan's sovereignty absolutely non-negotiable: Farah Naz Akbar32 minutes ago
-
Legendary cricketer Hanif Mohammad remembered on his 9th death anniversary42 minutes ago
-
Police trace out taxi driver’s murderers42 minutes ago
-
PM Shehbaz grieved as 6.1 earthquake hits Turkiye's Balikesir province42 minutes ago
-
Free medical camp brings relief to 285 prisoners, gains citywide applause52 minutes ago
-
OGDCL supported free medical camp organized in Mohammad Zai1 hour ago
-
27 professional beggars arrested in Capital crackdown1 hour ago
-
Disease surveillance meeting held1 hour ago