Open Menu

10 Power Pilferers Held

Umer Jamshaid Published August 11, 2025 | 02:20 PM

10 power pilferers held

SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Aug, 2025) The Faisalabad Electric Supply Company (FESCO) on Monday apprehended 10 power pilferers.

According to a spokesperson,Sub-Divisional Officers (SDOs) along with other staff conducted operations against power theft in Tariqabad,Noori gate area,Lahore road,Queen chowk and Muhammadi colony and arrested 10 power thieves namely as Ghulam Rasool,Shah Saleem,Mujtaba Shah,Ahmad Shair,Noor Ullah,Amir Khan, Asmatullah,Ghulam Baqir,Shafique and Rabnawaz in electricity theft.

Further investigation was underway.

Recent Stories

UAE leaders congratulate President of Chad on Inde ..

UAE leaders congratulate President of Chad on Independence Day

6 minutes ago
 UAE harnesses AI to boost Arabic language global r ..

UAE harnesses AI to boost Arabic language global reach

6 minutes ago
 Abu Dhabi’s AI sector expands 61% in one year

Abu Dhabi’s AI sector expands 61% in one year

6 minutes ago
 Rahul Gandhi, Priyanka arrested over protest again ..

Rahul Gandhi, Priyanka arrested over protest against Modi-led BJP govt, ECI

48 minutes ago
 Foreign ministers, EU diplomats urge Israel agains ..

Foreign ministers, EU diplomats urge Israel against restricting international ai ..

52 minutes ago
 ALC sustains momentum in Community Campaign to Pro ..

ALC sustains momentum in Community Campaign to Promote Sustainable Reading

1 hour ago
China's light industry logs $1.57 trillion revenue ..

China's light industry logs $1.57 trillion revenue in H1 2025

2 hours ago
 Eight volunteers killed in Gilgit landslide, rescu ..

Eight volunteers killed in Gilgit landslide, rescue efforts under way

2 hours ago
 Korea's exports down 4.3% during first 10 days of ..

Korea's exports down 4.3% during first 10 days of August

3 hours ago
 Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, R ..

Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 11 August 2025

5 hours ago
 Today Gold Rate in Pakistan 11 August 2025

Today Gold Rate in Pakistan 11 August 2025

6 hours ago
 Security Council: Ambassadors meet in emergency se ..

Security Council: Ambassadors meet in emergency session, amid starvation in Gaza

14 hours ago

More Stories From Pakistan