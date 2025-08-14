President Confers Military Awards On Officers, Personnel Of Armed Forces
August 14, 2025
RAWALPINDI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2025) President Asif Ali Zardari on Thursday conferred military awards on officers, soldiers of armed forces for their conspicuous courage and supreme sacrifice rendered during Operation “Bunyan-Um-Marsoos.
The military awards included eight Sitara-i-Jurat, five Tamgha-i-Jurat, 24 Sitara-i-Basalat, 45 Tamgha-i-Basalat, 146 Imtiazi Asnad, 259 COAS Commendation Cards and one Tamgha-i-Imtiaz (Military), said a news release issued by Inter Services Public Relations (ISPR) here.
Officers who have been conferred with Sitara-i-Jurat included Wing Commander Bilal Raza, GD(P), Air Force, Wing Commander Hammad Ibne Masood, GD(P), Air Force, Squadron Leader M Yousaf Khan, GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Osama Ishfaq, GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Hassan Anees, GD(P), Air Force, Squadron Leader Talal Hassan, GD(P), Air Force, Squadron Leader Fida Muhammad Khan, GD(P), Air Force, and Flight Lieutenant Muhammad Ashhad Amir, GD(P), Air Force.
Officers and men who have been conferred with Tamgha-i-Jurat are L/Hav Amir Sheraz (Shaheed), Baloch, Nk Abdul Rehman (Shaheed), SSG, L/Nk Ikram Ullah (Shaheed), AK, Sep Adeel Akbar (Shaheed), Punjab, and Capt Ali Hassan, FF.
Similarly, officers and men who have been conferred with Sitara-i-Basalat included Sep Nisar Ali (Shaheed), PR (Pb), Lt Gen Muhammad Asim Malik, HI(M), Baloch, Lt Gen Nauman Zakria, HI(M), SI, AC, Lt Gen Syed Aamer Raza, HI(M), AC, Lt Gen Muhammad Zafar Iqbal, HI(M), AD, Lt Gen Shahid Imtiaz, HI(M), AK, Lt Gen Ahmed Sharif Chaudhry, HI(M) EME, Maj Gen Wajid Aziz, HI (M), Punjab, Maj Gen Kashif Abdullah, Punjab, Maj Gen Syed Muhammad Jawad Tariq, FF, Maj Gen Tajdeed Mumtaz, Baloch, Capt Muhammad Haider Ali, Arty, Vice Admiral Raja Rab Nawaz, HI(M), Navy, Rear Admiral Abdul Munib, HI(M), Navy, Rear Admiral Faisal Amin, HI(M), Navy, Rear Admiral Shahzad Hamid HI(M), TBt, Navy, Capt Muhammad Atif Amin, PN, Navy, Air Vice Marshal Muhammad Ehsan Ulhaq, GD(P), Air Force, Air Vice Marshal Aurangzeb Ahmed, GD(P), Air Force, Air Commodore Attaullah Zeb, GD(P), Air Force, Air Commodore Zia Aftab, GD(P), Air Force, Air Commodore Muhammad Noman Ali Khan, GD(P), Air Force, Air Commodore Ali Javed Hashmi, Engg, Air Force, and Air Commodore Sajjad Haider, AD, Air Force.
Meanwhile, officers and men who have been conferred with Tamgha-i-Basalat are Hav Muhammad Naveed (Shaheed), AD, Nk Muhammad Waqar Khalid (Shaheed), Punjab, L/Nk Dilawar Khan (Shaheed), FF, Brig Muhammad Abrar Afzal, CMI, Brig Mubashar Ahmad Abbasi, FF, Brig Affan Ihtasham, AC, Lt Col Zaheer Abbas, AK, Lt Col Muhammad Shahzib Rafi, Arty, Maj Shehryar Sajid, Sigs, Lt Muhammad Bilal Nadeem, Arty, N/Sub Muhammad Imran, FF, Hav Muhammad Faheem, Arty, Hav Muhammad Altaf, FF, Hav Falak Naz, FF, Hav Aamir Iqbal, FF, Hav Rafat Khan, SSG, L/Nk Shaukat Abbas, SSG, Sep Nisar Ahmed, Baloch, Sep Maqsood Ur Rehman, FF, Sep Najam Aziz, AK, Sep Jabir Hussain, Mjd, Commodore Rao Ahmed Imran Anwar, SI(M), Navy, Squadron Leader Usman Yousaf, (Shaheed) Engg, Air Force, Air Commodore Adeel Shahab Qureshi, GD(P), Air Force, Air Commodore Farhan Zia, GD(P), Air Force, Air Commodore Jehanzeb Burki, Engg, Air Force, Air Commodore Azhar Hasan, Engg, Air Force, Air Commodore Rana Ilyas Hassan, AD, Air Force, Air Commodore Syed Muhammad Kamran Abid, AD, Air Force, Group Captian Muhammad Salman, AD, Air Force, Wing Commander Wajeeh Ullah Mian, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Shafaat Saeed, GD(P), Air Force, Wing Commander Malik Rizwan-Ul-Haq Iftikhar, GD(P), Air Force, Wing Commander Haider Ijaz, GD(P), Air Force, Wing Commander Junaid Azam, GD(P), Air Force, Wing Commander Awais Nazir, GD(P), Air Force, Squadron Leader Jibran Rashid, GD(P), Air Force, Squadron Leader Kashif Bashir, GD(P), Air Force, Squadron Leader Hassaan Khan, GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Zeeshan, GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Saad, GD(P), Air Force, Squadron Leader Saad Arif, Engg, Air Force, Squadron Leader Aamir Ghafoor, AD, Air Force, Squadron Leader Muhammad Arqam Raees, AD, Air Force and Flight Lieutenant Muhammad Nouman Shafique, GD(P).
Moreover, following officers and men have been conferred with Imtiazi Sanad Maj Gen Muhammad Irfan, HI(M), Punjab, Maj Gen Ch Amir Ajmal, HI(M), Baloch, Maj Gen Mushtaq Ali, HI(M), Arty, Maj Gen Salmaan Moin, HI(M), Baloch, Maj Gen Muhammad Abbas, Arty, Maj Gen Shahid Amir Afsar, Punjab, Maj Gen Muhammad Imran Khan Babar, Sindh, Maj Gen Usman Iqbal, Arty, Maj Gen Muhammad Intikhab Alam, Brig Sajjad Sarwar, Sigs, Brig Ghazanfar Iqbal, Arty, Brig Muhammad Arshad, FF, Brig Waqar Ali, Arty, Brig Ahson Mansoor Virk, Pubjab, Lt Col Ahmed Umar, AC, Lt Col Muhammad Shahzad, Arty, Lt Col Waqas Mansoor, Arty, Lt Col Muhammad Zakriya, EME, Lt Col Ansar Chand, FF, Lt Col Shahbaz Ali Khan, FF, Lt Col Ali Zeshan, AK, Lt Col Ahmad Ali, CMI, Maj Muhammad Ammad, ICTO, Maj Farhat Ali, Arty, Maj Najeeb Ur Rehman, Sigs, Maj Naveed Ullah, Arty, Capt Muhammad Fahad Zaheer, AD, Capt Muhammad Taqveem Khalid Gill, Arty, Capt Yasir Jamil, FF, Capt Badar Khan Riaz, Arty, Capt Muhammad Ahmad, Arty, Capt Arham Didar, AD, Capt Muhammad Wajahat Younas, AMC GDMO, Lt Anas Naeem, Arty, Lt Noushair Zaman Cheema, NLI, 2/Lt Mazhar Ali, Mjd, Sub Muhammad Javed, FF, Sub Rahmat Ullah, Mjd, N/Sub Muhammad Akil, Arty, Hav Asad Ali Khan, Arty, Hav Imam Ali, Baloch, Hav Sadullah Shah, FF, Hav Muneer Ahmad, Mjd, Hav Mujeeb Ur Rehman, Mjd, L/Hav Mujahid Azam, AD, L/Hav Inayat Aziz, Mjd, Nk Muhammad Minahal, AD, Nk Sohail Iqbal, PR (Pb), L/Nk Ahsan Ali, AD, L/Nk Muhammad Rasheed, Baloch, L/Nk Muhammad Jaffar Khan, FF, L/Nk Dil Fraz Hussain, AK, Sep Asif Ali, Arty, Sep Sharafat Ullah, AK, Sep Zahid Hussain, NLI, Sep Muhammad Asif, Mjd, Sep Khubaib Hussain, Mjd, Sep Abdul Sattar, PR (Pb), Commodore Ahmed Hussain SI(M), Navy, Commodore Anwar Saeed TI(M), Navy, Captain Syed Ijaz Hussain Shah PN, Navy, Captain Muhammad Ali PN, Navy, Captain Sohail Ahmed Raja PN, Navy, Captain Kamran Ali Bhatti PN, Navy, Lt Waleed Arshad PN, Navy, CWEA(OC) Muhammad Ijaz, Navy, Air Commodore Syed Nabeel Masood GD(P), Air Force, Air Commodore Irfan Rasul Ghauri GD(P), Air Force, Air Commodore Abdul Ghaffar Buzdar GD(P), Air Force, Air Commodore Mudassar Arshad Malhi GD(P), Air Force, Group Captain Muhammad Saleem Raza GD(P), Air Force, Group Captain Muhammad Jawad Azim GD(P), Air Force, Group Captain Zeeshan Ali GD(P), Air Force, Group Captain Ameer Hamza Mehdi GD(P), Air Force, Group Captain Farhan Ahmed GD(P), Air Force, Group Captain Umair Ali AD, Air Force, Wing Commander Qasim Khan GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Umair Riaz GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Safyan Azad GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Waqas Rasheed GD(P), Air Force, Wing Commander Umar Farooq GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Faisal Engg, Air Force, Wing Commander Imran Atif AD, Air Force, Wing Commander Asim Ali Shah Edu, Air Force, Squadron Leader Abdur Rehman GD(P), Air Force, Squadron Leader Zaeem Khalid GD(P), Air Force, Squadron Leader Muslim Raza GD(P), Air Force, Squadron Leader Zeshan Muhammad GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Umair Raza GD(P), Air Force, Squadron Leader Shaiq Ashraf GD(P), Air Force, Squadron Leader Muhammad Umar Ahmad GD(P), Air Force, Squadron Leader Makhdoom Muhammad Sami GD(P), Air Force, Squadron Leader Yasir Akram GD(P), Air Force, Squadron Leader Junaid Amjad Siddique GD(P), Air Force, Squadron Leader Mudassar Javed GD(P), Air Force, Squadron Leader Abdur Rehman Khan GD(P), Air Force, Squadron Leader Hassam Hassan GD(P), Air Force, Squadron Leader Abdul Rafay GD(P), Air Force, Squadron Leader Adnan Akram GD(P), Air Force, Squadron Leader Ali Qasim GD(P), Air Force, Squadron Leader M. Muneeb ul Hassan GD(P), Air Force, Squadron Leader Saroosh Haider GD(P), Air Force, Squadron Leader Sikandar Waseem GD(P), Air Force, Squadron Leader Hassam Ashfaq GD(P), Air Force, Squadron Leader Asfandyar Awan Engg, Air Force, Squadron Leader Ammar Hussain Farooqi, Engg, Air Force, Squadron Leader Faizan Ul Haq Rajput Engg, Air Force, Squadron Leader Noman Hydair Engg, Air Force, Squadron Leader Muhammad Abid AD, Air Force, Squadron Leader Sulaman Ishtiaq Satti AD, Air Force, Squadron Leader Junaid Ahmed AD, Air Force, Squadron Leader Atta Ullah Sahibzada AD, Air Force, Squadron Leader Zia Ur Rehman AD, Air Force, Squadron Leader Nadeem Anwer Nadeem A&SD, Air Force, Squadron Leader Muhammad Danish Iqbal A&SD, Air Force, Squadron Leader Majid Shehzad IT, Air Force, Squadron Leader Muhammad Azhar Latif Met, Air Force, Squadron Leader Rizwan Karim MES, Air Force, Flight Lieutenant Muhammad Sarosh Engg, Air Force, Flight Lieutenant Rana Muhammad Hasan Engg, Air Force, Flight Lieutenant Muhammad Usman Engg, Air Force, Flight Lieutenant Muhammad Zarar Hashmi Engg, Air Force, Flight Lieutenant Muhammad Yahya Haider A&SD, Air Force, Flight Lieutenant Usama Khalid A&SD, Air Force, Flying Officer Tabassum Hussain Engg, Air Force, Flying Officer Muhammad Hassaan Nasir Engg, Air Force, CWO Ikram Khan, Air Force, CWO M Ashraf Khan, Air Force, CWO Muhammad Majid, Air Force, CWO Shahid Kamran Khan, Air Force, WO Muhammad Azam, Air Force, AWO Muhammad Adnan, Air Force, Chf Tech Sami Ullah, Air Force, Chf Tech Muhammad Aurangzeb, Air Force, Chf Tech Samander Khan, Air Force, Chf Tech Muhammad Aleem, Air Force, Chf Tech Muhammad Ashraf, Air Force, Snr Tech Muhammad Ayaz, Air Force, Snr Tech Mubashir Javed, Air Force, Snr Tech Najeeb Sultan, Air Force, Snr Tech Waseem, Air Force, Snr Tech Arshad Mobeen, Air Force, Snr Tech Asghar Ali, Air Force, Snr Tech Ihsan Ullah, Air Force, Snr Tech Muhammad Imran, Air Force and Cpl Tech Farooq Ahmad, Air Force.
Officers and men who have been conferred with COAS Commendation Card included Maj Gen Rana Arfan Shakeel Ramay, SI, CMI, Maj Gen Syed Ali Raza, HI (M), Sigs, Brig Muhammad Tariq Khan, Baloch, Brig Muhammad Sajid Mahmood, Baloch, Brig Muhammad Mehraj Khan, AD, Brig Aamir Fareed Khan, FF, Brig Zaka Ullah, Arty, Brig Jawad Haider, Arty, Brig Syed Talal Mansoor, Punjab, Brig Salis Ahmed, Sigs, Brig Asad Rauf, Sigs, Brig Farhan Shahid Khan, Sigs, Brig Ali Nawaz Khan Niazi, AC, Brig Hariss Aziz Ansari, Sigs, Brig Nauman Rashid Khan, Sigs, Col Usman Khalid, AD, Col Shahid Mehmood Akhtar, Engrs, Col Noman Rehman Khattak, CMI, Col Khaqan Sarwar, Sigs, Col Nabeel Asghar, EME, Lt Col Syed Muhammad Tahir Hameed, CMI, Lt Col Usama Khan, AC, Lt Col Muhammad Afzal Riaz, Arty, Lt Col Khuldoon Bin Nazeer, CMI, Lt Col Muhammad Mehdi, Baloch, Lt Col Adnan Ahmad Khan, AK, Lt Col Bilal Shahzad, CMI, Lt Col Muhammad Shahzad Khurshid, AC, Lt Col Syed Ahmed Raza Kazmi, Arty, Lt Col Muhammad Bilal, Punjab, Lt Col Muhammad Imran, Punjab, Lt Col Muhammad Yousaf, Baloch, Lt Col Mirza Jahantab Khalid, Arty, Lt Col Abubakar Murtaza Buttar, Punjab, Lt Col Muhammad Rizwan Younas, Sigs, Lt Col Muhammad Wasif Zia, Arty, Lt Col Shahid Hussain, Arty, Lt Col Muhammad Ali Nawaz, Arty, Lt Col Muhammad Qamber Raza, GL, Lt Col Noman Khalil, Baloch, Lt Col Umair Aziz Bhatti, Sindh, Lt Col Aqeel Zahid, Sindh, Lt Col Aamir Shoaib Akhtar, Sigs, Lt Col Hamza Nawaz Khan, FF, Lt Col Muhammad Asad Khan, AK, Maj Aamir Irshad, Engrs, Maj Irfan Haider, AK, Maj Tahir Iqbal Khattak, Arty, Maj Muhammad Umer Javed, TSO, Maj Farhan Akbar, Baloch, Maj Mushaf Bin Ali, Arty, Maj Muhammad Umair Saeed, Arty, Maj Abdullah Kamran, FF, Maj Abdul Muqtadir Khan, Sindh, Maj Shahzeb Ibne Ahmad, CMI, Maj Muhammad Akhtar, Arty, Maj Muhammad Ahmer, Arty, Maj Muhammad Akash Arshad, CMI, Maj Imran Khan, Baloch, Maj Faizan Ahmed, AK, Maj Tasawar Abbas, CMI, Maj Mamoon Elahi Malik, Arty, Maj Abdul Qadir, Sigs, Maj Daniyal Riaz Siddiqui, Arty, Maj Muhammad Hasan Khan, Arty, Maj Muhammad Ali Zia, AD, Maj Muhammad Shaheryar Saleem, Arty, Maj Muhammad Saad Arshad, Arty, Maj Ali Raza, AD, Maj Muhammad Taimoor Malik, Punjab, Maj Syed Osama Hussain Bokhari, Sigs, Maj Osama Naeem Khan, EME, Maj Ghulam Mustafa, NLI, Maj Faheem Abbas, ICTO, Maj Muhammad Zubair, Arty, Maj Hassan bin Faiz, Sigs, Maj Muhammad Adnan, Mjd, Maj Kamran Salim, Mjd, Maj Ali Raza, Mjd, Maj Zulfiqar Ali, Mjd, Maj Rana Waseem Akbar, Mjd, Maj Muhammad Fahad Iqbal, Mjd ,Maj Khalid Yaqoob, Mjd, Capt Abdullah, Punjab, Capt Muneeb Jamal Aamir, Arty, Capt Muhammad Usama, Punjab, Capt Muhammad Mahad Aamir, Arty, Capt Umair Hassan, Arty, Capt Basit Ali, Arty, Capt Zain Zaman, Arty, Capt Bilal Ahmed Gil, AD, Capt Umair Fayyaz Khan, Arty, Capt Muhammad Anas Bin Ateeq, AK, Capt Tameem Ali Khan, FF, Capt Umer Waqas, Arty, Capt Mehrab Israr, Atry, Capt Awais Ur Rehman, Arty, Capt Kaleem Ullah, AMC GDMO, Capt Mahnoor Nasar, Sigs, Capt Muhammad Haider Ijaz, Mjd, Lt Imran Kashif, AK, Lt Haseeb Ali, Arty, Lt Arbaz Khan Khalji, Arty, Lt Waqas Ali, Arty, Lt Muhammad Awais Yassen, Arty, Lt Muhammad Huzaifa Altaf, Arty, Lt Abdullah Bin Masood, Punjab, Lt Zohaib Yameen, FF, Lt Zeeshan Imtiaz, AD, Lt Mujtaba Ahmed, Baloch, Lt Saifullah Shah, Sindh, Lt Huzaifa Ikram, Arty, Lt Waqar Aslam, Mjd, Lt Muhammad Shamshad, Mjd, Sub Muhammad Munir, Arty, Sub Zafar Iqbal, Arty, Sub Zafar Iqbal, Sigs, Sub Sadaqat Hayat, Sigs, Sub Ghulam Hassan, EME, Sub Fiaz Muhammad, EME, Sub Muhammad Soomar Mal, EME, Sub Muhammad Sadiq, Mjd, Sub Muhammad Saleem, Mjd, Sub Karim Shah, Mjd, N/Ris Sajjad Ahmed, AC, N/Ris Ashfaq Ahmed, Arty, N/Sub Fiaz Ahmed, Sigs, N/Sub Munir Ahmed, Sigs, N/Sub Ishfaq Ahmed, Baloch, N/Sub Rafaqat Ali, Baloch, N/Sub Hamid Ali, FF, N/Sub Javed Iqbal, AK, N/Sub Jamil Mir, Mjd, N/Sub Ishtiaq Aziz, Mjd, N/Sub Iftikhar Hussain, Mjd, N/Sub Ansar Baig, Mjd, Hav Janat Gul, Arty, Hav Feroz Khan, Arty, Hav Saqib Ijaz, Arty, Hav Imran Khan, Arty, Hav Muhammad Hasniain Haider, Arty, Hav Muhammad Tanveer, Arty, Hav Arab Hussain, Arty, Hav Muhammad Shoaib, Arty, Hav Khalid Mehmood, AD, Hav Abdul Rehman, AD, Hav Muhammad Waqar, AD, Hav Muhammad Saeed Awan, AD, Hav Muhammad Anwar, AD, Hav Haq Nawaz Bashir, AD, Hav Usman Rasheed, AD, Hav Qasir Mehmood, Sigs, Hav Hameed Ahmed, Sigs, Hav Fazal-i-Khuda, Sigs, Hav Muhammad Waqas, Baloch, Hav Muhammad Fayyaz, FF, Hav Abdul Haleem, FF, Hav Abid Ali, FF, Hav Asrar Hussain, AK, Hav Haji Khan, Ord, Hav Muhammad Pervaiz, CMI, Hav Muhammad Iqbal, CMI, Hav Fasial Mehmood, Mjd, Hav Sher Afzal, Mjd, Hav Muhammad Shebaz, Mjd, Hav Muhammad Saddique, Mjd, Hav Zubair Ahmed, Mjd, Hav Hassnain Raza, Mjd, Hav Mirzad Khan, Mjd, L/Hav Rafi Ullah, AD, L/Hav Muhammd Shafique, AD, L/Hav Faisal Mehmood, Sigs, L/Hav Zahid Hussain, NLI, L/Hav Muhammad Shahbaz, Kiani, Mjd, Nk Muhammad Faraz Nazir, Arty, Nk Sher Afzal, Arty, Nk Mustansar Hussain, Arty, Nk Muhammad Umer Faroque, Arty, Nk Asghar Ali, Arty, Nk Tariq Aziz, Arty, Nk Qamar Zaman Haider, Arty, Nk Muhammad Ayoub, AD, Nk Muhammad Naveed, AD, Nk Muhammad Waris, Engrs, Nk Rao Kamran Ali, Sindh, Nk Ehsan Akhtar, Sigs, Nk Mumtaz Khan, Punjab, Nk Muhammad Azam, AK, Nk Muhammad Riqwan, AK, Nk Muhammad Idrees, AK, Nk Ali Muhammd, EME, Nk Noor Hassn, EME, Nk Muhammad Usman, CMI, Nk Ubaid Nazir, Mjd, Nk Zubair Hussain Khan, Mjd, Nk Iqbal Hussain, Mjd, Nk Parvaiz Ahmed, Mjd, Nk Syed Abrar Hussain Shah, Mjd, Nk Amir Shahzad, Mjd, Nk Shehbaz Akhtar, Mjd, L/Nk Hasnain, Arty, L/Nk Saddam Hussain, AD, L/Nk Muhammad Ghafoor, AD, L/Nk Shoaib Khan, Punjab, L/Nk Shamsud Din, AK, L/Nk Kashif Hussain, Sindh, L/Nk Irfan Abbas, Sindh, L/Nk Ahsan Ullah, NLI, L/Nk Muhammad Hassan, SSG, L/Nk Waqar, SSG, L/Nk Muhammad Mehboob, Mjd, L/Nk Muhammad Idrees Khan, Mjd, L/Nk Javeed Iqbal, Mjd, Sep Nadeem Abbas, Arty, Sep Munawar Iqbal, AD, Sep Muhammad Amjad, AD, Sep Dur Muhammad, Spr Amjad Gul, Engrs, Sep Yashar Khayyam, Sigs, Sep Saeed Alam, Punjab, Sep Muhammad Bilal, Punjab, Sep Pervaiz Hussain, Punjab, Sep Mirza Adeel Asif Baig, Punjab, Sep Ali Imran, Punjab, Sep Waseem Ahmed, Punjab, Sep Muhammad Asif, Baloch, Sep Ibrar Ali, FF, Sep Sadiq Rehman, FF, Sep Haider Ali, FF, Sep Asif Ali, FF, Sep Muhammad Rashid, FF, Sep Zeeshan, FF, Sep Muhammad Sharif, FF, Sep Shahid Rashid, AK, Sep Muhammad Wasif, Ak, Sep Umer Nazir, Ak, Sep Nawaz Khan, NLI, Sep Waseem Sajjad, NLI, Sep Muhammad Arslan Shehzad, SSG, Sep Rawal Aslam, SSG, Sep Muhammad Waseem, SSG, Sep/ NA Syed Touqeer Hussain Shah, AMC, Sep/ NA Muhammad Waqas, AMC, Sep/ NA Muhammad Shahzeb, AMC, Sep/ NA Jamil Aziz, AMC, Sep/ NA Adeel Tariq, AMC, Sep/ NA Muhammad Umer Farooq, AMC, Sep Muhammad Maqbool, Mjd, Sep Niazullah, Mjd, Sep Adnan Manzoor, Mjd, Sep Sabeel Iqbal, Mjd, Sep Asad Shaheen, Mjd, Sep Muhammad Kashif, Mjd, Sep Adnan Noor, Mjd, Sep Adeel Ahmed Kiani, Mjd, Sep Muhammad Faisal, Mjd, DSR Mehrab Gul, Pakistan Rangers (Pb), Sep Ghulam Mustafa, Pakistan Rangers (Pb), Sep Muhammad Usman, Pakistan Rangers (Pb).,
Lieutenant Commander Khurram Riaz of, Navy conferred with Tamgha-i-Imtiaz (Military).
