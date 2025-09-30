Sana Javed Backtracks On Shoaib Malik Team Remarks
Abdullah Hussain (@Abdulla99267510) Published September 30, 2025 | 12:54 PM
After criticism on social media, actress Sana Javed clarified her statement, saying she meant the Pakistan team needs senior players—not necessarily Shoaib Malik.
KARACHI: (UrduPoint/UrduPoint / UrduPoint / Pakistan Point News-Sept 30, 2025) Actress Sana Javed, wife of former Pakistan cricket captain Shoaib Malik, has clarified her earlier remarks about her husband’s absence from the national team after facing criticism on social media.
Following Pakistan’s loss to Indiannecessary interference in team affairs.
