Argentina team to play England in Rugby World Cup third place play-off

Argentina's team named on Wednesday to play England in Friday's Rugby World Cup third place play off in Paris (1900GMT)

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Oct, 2023) Argentina's team named on Wednesday to play England in Friday's Rugby World Cup third place play off in Paris (1900GMT):

Team (15-1)

Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Jeronimo de la Fuente, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Tomas Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Pedro Rubiolo, Guido Petti; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Thomas Gallo

Replacements: Agustin Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matias Alemanno, Rodrigo Bruno, Lautaro Bazan Velez, Nicholas Sanchez, Matias Moroni

Coach: Michael Cheika (AUS)