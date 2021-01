Bangladesh v West Indies first ODI scoreboard

Dhaka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jan, 2021 ) :Scorecard of the first one-day international of a three-match series between Bangladesh and West Indies at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Wednesday: West Indies innings Sunil Ambris lbw b Mustafizur 7 Joshua Da Silva c Liton b Mustafizur 9 Andre McCarthy b Shakib 12 Jason Mohammed st Mushfiqur b Shakib 17 Kyle Mayers c Liton b Mehidy 40 Nkrumah Bonner lbw b Shakib 0 Rovman Powell c Mushfiqur b Hasan 28 Raymon Reifer lbw b Hasan 0 Alzarri Joseph b Shakib 4 Akeal Hosein c Liton b Hasan 1 Chemar Holder not out 0 Extras (lb 3, w 1) 4 Total (all out; 32.2 overs) 122 Fall of wickets: 1-9 (Ambris), 2-24 (Da Silva), 3-45 (McCarthy), 4- 56 (Mohammed), 5-56 (Bonner), 6-115 (Powell), 7-115 (Reifer), 8-121 (Mayers), 9-122 (Akeal Hosein), 10-122 (Alzarri) Bowling: Rubel 6-0-34-0, Mustafizur 6-0-20-2 (w1), Hasan 6-1-28-3, Shakib 7.

Liton Das b Akeal 14 Tamim Iqbal c Da Silva b Mohammed 44 Najmul Hossain c Mohammed b Akeal 1 Shakib Al Hasan b 19 Mushfiqur Rahim not out 19 Mahmudullah Riyad not out 9 Extras (b 2, lb 10, w 4, nb 3) 19 Total (four wickets; 33.5 overs) 125 Did not bat: Soumya Sarkar, Mehidy Hasan, Hasan Mahmud, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-47 (Liton), 2-57 (Najmul), 3-83 (Tamim), 4-105 ( Shakib) Bowling: Joseph 8-3-17-0 (w3), Holder 3-0-26-0 (nb2), Akeal 10-1-26-3 (w1), Mohammed 8-0-19-1, McCarthy 2-0-10-0, Bonner 2.5-0-15-0 (nb1) result: Bangladesh win by six wickets Toss: Bangladesh Umpire: Sharfuddoula Saikat ( BAN), Masudur Rahman (BAN) tv Umpire: Gazi Sohel (BAN) Match Referee: Neeyamur Rashid Rahul (BAN)