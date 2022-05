CAF Cup final: Renaissance Berkane factfile

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th May, 2022 ) :Factfile for CAF Confederation Cup finalists Renaissance Berkane of Morocco: Formed: 1938 Home ground: Stade Municipal, Berkane (capacity: 10,000) Popular name: Orange Boys Possible team (MAR unless noted): Hamza Hamiani Akbi; Abdelkarim Baadi, Issoufou Dayo (BUR), Ismail Mokadem, Hamza el Moussaoui; Bakr el Helali, Larbi Naji (capt), Hamza Regragui; Youssef el Fahli, Brahim el Bahraoui, Chadrack Lubombe (COD) Coach: Florent Ibenge (COD) Route to final: Round of 32 - US Ben Guerdane (TUN) 4-0 home, 1-0 away; Play-off: APR (RWA) 2-1, 0-0; Group D: US Garde Nationale (NIG) 5-3, 2-2, ASEC Mimosas (CIV) 1-0 1-3, Simba (TAN) 2-0 0-1; Quarter-final: Al Masry (EGY) 1-0 1-2, Berkane won on away goals; Semi-final: TP Mazembe (COD) 4-1 0-1Scorers: 5 - El Fahli; 3 - Charki el Bahri, Mouad Fekkak; 2 - Adama Ba, El Bahraoui, El Helali, Lukombe, Naji; 1 - Mohamed Aziz, Sofian el Moudane, RegraguiPrevious Confederation Cup appearances: 2015 - preliminary round, 2018 - quarter-finals, 2019 - runners-up, 2020 - winners, 2021 - Group B.