Cricket: South Africa v Bangladesh first Test scoreboard

Close of play scores on the second day of the first Test between South Africa and Bangladesh at Kingsmead in Durban on Friday

Durban, South Africa, April 1 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Apr, 2022 ) :Close of play scores on the second day of the first Test between South Africa and Bangladesh at Kingsmead in Durban on Friday: South Africa, first innings D.

Elgar c Liton Das b Khaled Ahmed 67 S. Erwee b Mehidy Hasan 41 K. Petersen run out (Mehidy Hasan) 19 T. Bavuma b Mehidy Hasan 93 R. Rickelton c Mominul Haque b Ebadot Hossain 21 K. Verreynne lbw b Khaled Ahmed 28 W.

Mulder c Hasan Joy b Khaled Ahmed 0 K. Maharaj b Ebadot Hossain 19 S. Harmer not out 38 L. Williams c Hasan Joy b Khaled Ahmed 12 D.

Olivier lbw b Mehidy Hasan 12 Extras (b6, lb3, nb3, w5) 17 Total (121 overs) 367 Fall of wickets: 1-113 (Elgar), 2-117 (Erwee), 3-146 (Petersen), 4-180 (Rickelton), 5-245 (Verreynne), 6-245 (Mulder), 7-298 (Bavuma), 8-298 (Maharaj), 9-332 (Williams), 10-367 (Oliver) Bowling: Taskin Ahmed 23-4-69-0 (1nb), Ebadot Hossain 29-10-86-2, Khaled Ahmed 25-3-92-4 (2nb, 1w), Mehidy Hasan 40-8-94-3, Mominul Haque 4-0-17-0 Bangladesh, first innings Mahmudul Hasan not out 44 Shadman islam b Harmer 9 Najmul Hossain b Harmer 38 Mominul Haque c Petersen b Harmer 0 Mushfiqur Rahim c Verreynne b Harmer 7 Taskin Ahmed not out 0 Extras 0 Total (4 wkts, 49 overs) 98 To bat: Liton Das, Yasir Ali, Mehidy Hasan, Khaled Ahmed, Ebadot Hossain Fall of wicket: 1-25 (Shadman), 2-80 (Najmul), 3-80 (Mominul), 4-94 (Mushfiqur) Bowling: Olivier 4-1-9-0, Williams 5-0-15-0, Harmer 20-7-42-4, Maharaj 19-10-24-0, Elgar 1-0-8-0 Match situation: Bangladesh trail by 269 runs with six wickets remaining in the first innings Toss: Bangladesh Umpires: Marais Erasmus, Adrian Holdstock (both RSA)tv umpire: Allahudien Paleker (RSA)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)