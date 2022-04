Cricket: South Africa v Bangladesh scoreboard

Durban, South Africa, April 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Apr, 2022 ) :Close of play scores on the fourth day of the first Test between South Africa and Bangladesh at Kingsmead in Durban on Sunday.

South Africa, first innings, 367 Bangladesh, first innings, 298 South Africa, second innings (overnight 6-0) S. Erwee lbw b Ebadot Hossain 8 D. Elgar lbw b Taskin Ahmed 64 K. Petersen c Mahmudul Hasan b Mehidy Hasan 36 T. Bavuma c Yasir Ali b Ebadot Hossain 4 R. Rickelton not out 39 K. Verreynne c Shadman islam b Medhidy Hasan 6 W. Mulder c Yasir Ali b Mehidy Hasan 11 K. Maharaj lbw b Taskin Ahmed 5 S. Harmer run out (sub - Nurul Hasan) 11 L. Williams run out (Shadman Islam) 0 D.

Olivier lbw b Ebadot Hossain 0 Extras (b12, lb7, w1) 20 Total (74 overs) 204 Fall of wickets: 1-48 (Erwee), 2-116 (Elgar), 3-126 (Petersen), 4-126 (Bavuma), 5-148 (Verreynne), 6-168 (Mulder), 7-183 (Maharaj), 8-202 (Harmer), 9-204 (Williams), 10-204 (Olivier) Bowling: Khaled Ahmed 13-1-33-0, Mehidy Hasan 35-6-85-3, Najmul Hossain 1-0-3-0, Ebadot Hossain 13-1-40-3 (1w), Mominul Haque 1-1-0-0, Taskin Ahmed 11-1-24-2 Bangladesh, second innings Mahmudul Hasan b Maharaj 4 Shadman Islam c Petersen b Harmer 0 Najmul Hossain not out 5 Mominul Haque lbw b Maharaj 2 Mushfiqur Rahim not out 0 Extras 0 Total (3 wkts, 6 overs) 11 To bat: Liton Das, Yasir Ali, Mehidy Hasan, Taskin Ahmed, Khaled Ahmed, Ebadot Hossain Fall of wickets: 1-4 (Shadman), 2-6 (Mahmudul), 3-8 (Mominul) Bowling: Maharaj 3-0-7-2, Harmer 3-1-4-1 Match situation: Bangladesh need 263 runs to win with seven wickets remaining Toss: Bangladesh Umpires: Marais Erasmus, Adrian Holdstock (both RSA)tv umpire: Allahudien Paleker (RSA)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)