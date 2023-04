Formula One: Azerbaijan Grand Prix sprint race results

Result of the Azerbaijan Grand Prix sprint race in Baku on Saturday

Baku, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2023 ):Result of the Azerbaijan Grand Prix sprint race in Baku on Saturday: 1. Sergio Perez (MEX/Red Bull) 33min 17.667sec, 2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 33:22.130, 3.

Max Verstappen (NED/Red Bull) 33:22.732, 4. George Russell (GBR/Mercedes) 33:26.199, 5. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 33:28.055, 6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 33:29.280, 7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 33:34.170, 8.

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 33:36.084, 9. Alexander Albon (THA/Williams) 33:39.424, 10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 33:40.518, 11. Kevin Magnussen (DEN/Haas) 33:45.657, 12. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 33:52.269, 13.

Pierre Gasly (FRA/Alpine) 33:54.585, 14. Nyck de Vries (NED/AlphaTauri) 33:59.293, 15. Nico Hulkenberg (GER/Haas) 34:06.254, 16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 34:07.584, 17. Lando Norris (GBR/McLaren) 34:08.771, 18.

Esteban Ocon (FRA/Alpine) 34:18.288 Retired: Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) DNS: Logan Sargeant (USA/WIlliams) World championship standings Drivers 1. Max Verstappen (NED) 75 pts, 2. Sergio Perez (MEX) 62, 3.

Fernando Alonso (ESP) 48, 4. Lewis Hamilton (GBR) 40, 5. Carlos Sainz (ESP) 24, 6. George Russell (GBR) 23, 7. Lance Stroll (CAN) 21, 8. Charles Leclerc (MON) 13, 9. Lando Norris (GBR) 8, 10. Nico H�lkenberg (GER) 6, 11.

Oscar Piastri (AUS) 4, 12. Valtteri Bottas (FIN) 4, 13. Esteban Ocon (FRA) 4, 14. Pierre Gasly (FRA) 4, 15. Zhou Guanyu (CHN) 2, 16. Alex Albon (THA) 1, 17. Yuki Tsunoda (JPN) 1, 18. Kevin Magnussen (DEN) 1, 19.

Logan Sargeant (USA) 0, 20. Nyck de Vries (NED) 0 Constructors1. Red Bull 137 pts, 2. Aston Martin-Mercedes 69, 3. Mercedes 63, 4. Ferrari 37, 5. McLaren 12, 6. Alpine 8, 7. Haas 7, 8. Alfa Romeo 6, 9. AlphaTauri 1, 10. Williams 1