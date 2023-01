Tennis: Adelaide International results

Results from the ATP-WTA Adelaide International on Thursday (x denotes seeding)

Adelaide, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jan, 2023 ) :results from the ATP-WTA Adelaide International on Thursday (x denotes seeding): Men Quarter-finals Jack Draper (GBR) bt Karen Khachanov (RUS x3) 6-4 7-6 (7/3) Kwon Soon-woo (KOR) bt Mikael Ymer (SWE) 6-1, 6-2 Roberto Bautista Agut (ESP x4) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x7) 6-3, 6-2 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Miomir Kecmanovic (SRB x6) 6-3, 6-7 (4/7), 6-1 Women Quarter-finals Daria Kasatkina (RUS x5) bt Petra Kvitova (CZE x12) 6-3, 7-6 (7/3)Paula Badosa (ESP x9) bt Beatriz Haddad Maia (BRA) 7-6 (7/5), 7-5Veronika Kudermetova (RUS x6) bt Danielle Collins (USA x10) 4-6, 7-6 (7/5), 6-1