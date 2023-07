Tour de France results and standings after stage 18 on Thursday

BourgenBresse, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jul, 2023 ) :Tour de France results and standings after stage 18 on Thursday: Stage 18 (top 76 all same time) 1. Kasper Asgreen (DEN/SOQ) 4hr 06min 48sec, 2. Pascal Eenkhoorn (NED/LTD) same time, 3. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT), 4. Jasper Philipsen (BEL/ADC), 5. Mads Pedersen (DEN/LTK), 6. Cees Bol (NED/AST), 7. Jordi Meeus (BEL/BOH), 8. Matteo Trentin (ITA/UAD), 9. Christophe Laporte (FRA/TJV), 10.

Luca Mozzato (ITA/ARK) Selected 26. Tadej Pogacar (SLO/UAE) same time, 28. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) s.t, 43. Adam Yates (GBR/UAE) s.t.

1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 72hr 04min 39sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) at 7min 35sec, 3. Adam Yates (GBR/UAD) 10:45, 4. Carlos Rodriguez (ESP/IGD) 12:01, 5. Simon Yates (GBR/JAY) 12:19, 6. Pello Bilbao (ESP/TBV) 12:50, 7. Jai Hindley (AUS/BOH) 13:50, 8. Felix Gall (AUT/ACT) 16:11, 9. Sepp Kuss (USA/TJV) 16:49, 10. David Gaudu (FRA/GFC) 17:57.