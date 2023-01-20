UrduPoint.com

What Are Key Notes On The HBL PSL 8 This Year?

, ,  

Abdullah Hussain (@Abdulla99267510) Published January 20, 2023 | 05:20 PM

What are key notes on the HBL PSL 8 this year?  

The opening ceremony will be held in Multan on February 13 prior to the tournament opener between 2021 winners Multan Sultans and defending champions Lahore Qalandars; closing ceremony and final on March 19 in Lahore.

LAHORE: (UrduPoint/UrduPoint / Pakistan Point News-Jan 20th, 2023) Under the much awaited schedule, afternoon matches will start at 2pm; evening matches in Karachi, Lahore and Rawalpindi will start at 7pm. Evening matches in Multan will begin at 6pm except for the tournament opener, which will commence at 8pm)

  • Opening ceremony will be held in Multan on 13 February prior to the tournament opener between 2021 winners Multan Sultans and defending champions Lahore Qalandars; closing ceremony and final on 19 March in Lahore, which will also host play-offs
  • Lahore Qalandars will attempt to become the first side to win back to back titles; Islamabad United will aim to become the most successful side by lifting the trophy thrice
  • Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans and Islamabad United will play five home matches each, one against each side
  • Rawalpindi will stage 11 fixtures, Karachi and Lahore will host nine matches each, Multan will have five home games
  • Rawalpindi will host the only double-header on 7 March when Peshawar Zalmi will play Lahore Qalandars and Islamabad United will take on Multan Sultans
  • More than 36 foreign players representing 10 T20I playing countries will be in action in the 34-day, 34-match tournament
  • T20 World Cup winners Adil Rashid and Matthew Wade, along with Wanindu Hasaranga, Bhanuka Rajapaksa, Jimmy Neesham and Tabraiz Shamsi will make their debuts
  • 1 ranked Babar Azam will lead 2017 winners Peshawar Zalmi for the first time; Imad Wasim will skipper 2020 winners Karachi Kings; Shadab Khan will captain two-time champions Islamabad United; Shaheen Shah Afridi will captain Lahore Qalandars; Mohammad Rizwan will skipper Multan Sultans and Sarfaraz Ahmed will captain 2019 champions Quetta Gladiators
  • Shoaib Malik will return to Karachi Kings after six years; number-five ranked Rashid Khan will be back for Lahore Qalandars; Alex Hales will represent Islamabad United; Tim David will appear for Multan Sultans; Jason Roy will be in action for Quetta Gladiators; Bhanuka Rajapaksa will feature for Peshawar Zalmi

SCHEDULE OF MATCHES (afternoon matches will start at 2pm; evening matches in Karachi, Lahore and Rawalpindi will start at 7pm. Evening matches in Multan will begin at 6pm except for the tournament opener, which will commence at 8pm)

13 Feb - Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan cricket Stadium

14 Feb - Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Cricket Arena

15 Feb - Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium

16 Feb - Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Cricket Arena

17 Feb - Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium

18 Feb - Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Cricket Arena

19 Feb - Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium; Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Cricket Arena

20 Feb - Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, National Bank Cricket Arena

21 Feb - Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, National Bank Cricket Arena

22 Feb - Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium

23 Feb - Peshawar Zalmi v Islamabad United, National Bank Cricket Arena

24 Feb - Quetta Gladiators v Islamabad United, National Bank Cricket Arena

26 Feb - Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Cricket Arena; Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium

27 Feb - Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium

1 Mar - Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium

2 Mar - Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium

3 Mar - Islamabad United v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium

4 Mar - Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium

5 Mar - Islamabad United v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

6 Mar - Quetta Gladiators v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium

7 Mar - Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium

8 Mar – Pakistan Women’s League Exhibition Match 1, Pindi Cricket Stadium; Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

9 Mar - Islamabad United v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium

10 Mar - Pakistan Women’s League Exhibition Match 2, Pindi Cricket Stadium; Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium

11 Mar - Pakistan Women’s League Exhibition Match 3, Pindi Cricket Stadium; Quetta Gladiators v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium

12 Mar - Islamabad United v Peshawar Zalmi, Pindi Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium

15 Mar - Qualifier (1 v 2), Gaddafi Stadium

16 Mar - Eliminator 1 (3 v 4), Gaddafi Stadium

17 Mar - Eliminator 2 (loser Qualifier v winner Eliminator 1), Gaddafi Stadium

19 Mar – Final, Gaddafi Stadium

Squads (foreign player Names and their categories in brackets):

Islamabad United - Alex Hales (England), Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan), Shadab Khan (all Platinum), Asif Ali, Fazal Haq Farooqi (Afghanistan), Wasim Jr (all Diamond), Azam Khan, Faheem Ashraf, Hasan Ali (all Gold), Abrar Ahmed, Colin Munro (New Zealand), Paul Stirling (Ireland), Rumman Raees, Sohaib Maqsood (all Silver), Hassan Nawaz, Zeeshan Zamir (both Emerging).

Moeen Ali (England) and Mubasir Khan (Supplementary)

Karachi Kings – Haider Ali, Imran Tahir (South Africa), Matthew Wade (Australia) (all Platinum), Imad Wasim, James Fuller (New Zealand), James Vince (both England) (all Diamond), Andrew Tye (Australia), Mohammad Amir, Shoaib Malik (all Gold), Aamer Yamin, Mir Hamza, Mohammad Akhlaq, Sharjeel Khan, Tayyab Tahir (all Silver), Irfan Khan Niazi, Qasim Akram (both Emerging). Mohammad Umar and Tabraiz Shamsi (South Africa) (Supplementary)

Lahore QalandarsFakhar Zaman, Rashid Khan (Afghanistan), Shaheen Shah Afridi (all Platinum), Dawid Wiese (Namibia), Hussain Talat, Haris Rauf (all Diamond), Abdullah Shafique, Liam Dawson (England), Sikander Raza (Zimbabwe) (all Gold), Ahmad Daniyal, Dilbar Hussain, Harry Brook (England), Kamran Ghulam, Mirza Tahir Baig (all Silver), Shawaiz Irfan, Zaman Khan (both Emerging). Jalat Khan and Jordan Cox (England) (both Supplementary)

Multan Sultans – David Miller (South Africa), Josh Little (Ireland), Mohammad Rizwan (all Platinum), Khushdil Shah, Rilee Rossouw (South Africa), Shan Masood (all Diamond), Akeal Hosein (West Indies), Shahnawaz Dahani, Tim David (Australia) (all Gold), Anwar Ali, Sameen Gul, Sarwar Afridi, Usama Mir, Usman Khan (both Silver), Abbas Afridi, Ihsanullah (both Emerging). Adil Rashid (England) and Arafat Minhas (Supplementary).

Peshawar Zalmi –Babar Azam, Rovman Powell (West Indies), Bhanuka Rajapaksa (Sri Lanka), (all Platinum), Mujeeb Ur Rehman (Afghanistan), Sherfane Rutherford (West Indies), Wahab Riaz (all Diamond), Arshad Iqbal, Danish Aziz, Mohammad Haris (all Gold), Aamer Jamal, Tom Kohler-Cadmore (England), Saim Ayub, Salman Irshad, Usman Qadir (all Silver), Haseebullah Khan, Sufyan Muqeem (both Emerging). Jimmy Neesham (New Zealand) (Supplementary). Peshawar Zalmi will pick their second Supplementary at the Replacement Draft.

Quetta GladiatorsMohammad Nawaz, Naseem Shah, Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) (all Platinum), Iftikhar Ahmed, Jason Roy (England), Odean Smith (West Indies) (all Diamond), Ahsan Ali, Mohammad Hasnain, Sarfaraz Ahmed (all Gold), Mohammad Zahid, Naveen-ul-Haq (Afghanistan), Umar Akmal, Umaid Asif, Will Smeed (England) (all Silver), Aimal Khan, Abdul Wahid Bangalzai (both Emerging). Martin Guptill (New Zealand) and Omair Bin Yousuf (Supplementary).

Related Topics

Karachi Pakistan Al Qaeda Cricket Lahore Multan Afghanistan Islamabad Peshawar Australia Sri Lanka Rawalpindi Ireland South Africa Zimbabwe Namibia Lahore Qalandars Anwar Ali Shan Masood Sharjeel Khan Sohaib Maqsood Umar Akmal Wahab Riaz Imran Tahir Shoaib Malik Usman Khan Babar Azam Mohammad Rizwan James Vince Imad Wasim Aamer Yamin Rashid Khan Iftikhar Ahmed Mohammad Amir Andrew Tye Kamran Ghulam Rumman Raees Hussain Talat Usama Mir Mir Hamza Hasan Ali Mohammad Nawaz Liam Dawson Tabraiz Shamsi Fakhar Zaman Shadab Khan February Islamabad United Karachi Kings National Bank Of Pakistan Multan Sultans New Zealand Quetta Gladiators Peshawar Zalmi

Recent Stories

What are key notes on the HBL PSL 8 this year?

What are key notes on the HBL PSL 8 this year?

1 minute ago
 PCB announces PSL 8 edition

PCB announces PSL 8 edition

11 minutes ago
 Mabkhout, Al Hosani win UAE Pro League&#039;s The ..

Mabkhout, Al Hosani win UAE Pro League&#039;s The Best monthly awards for Novemb ..

22 minutes ago
 Mansour bin Zayed directs increasing number of rou ..

Mansour bin Zayed directs increasing number of rounds of Al Dhafra Festival clos ..

52 minutes ago
 UAE Wrestling Federation’s Board of Directors ho ..

UAE Wrestling Federation’s Board of Directors holds first meeting

1 hour ago
 NA speaker accepts resignations of 35 more MNAs

NA speaker accepts resignations of 35 more MNAs

2 hours ago

More Stories From Sports

About Us | Contact Us | Advertisment
ABOUT US
Our Network
Who We Are
Site Links:

Education - Urdu News - Car Prices - Breaking News - English News - Live Tv Channels - Urdu Horoscope - Horoscope in Urdu - Muslim Names in Urdu - Urdu Poetry - Love Poetry - Sad Poetry - Prize Bond - Mobile Prices in Pakistan - PTV Sports - English to Urdu - Big Ticket - Translate English to Urdu - Ramadan Calendar - Prayer Times - DDF Raffle - Islamic Calendar - Events - Today Islamic Date - Travel - UAE Raffles - Travel Guide - Arabic - Urdu Cooking Recipes - Directory - Pakistan Results - Past Papers - BISE - Schools in Pakistan - Academies & Tuition Centers

UrduPoint Network is the largest independent digital media house from Pakistan, catering the needs of its users since year 1997. We provide breaking news, Pakistani news, International news, Business news, Sports news, Urdu news and Live Urdu News

© 1997-2023, UrduPoint Network

All rights of the publication are reserved by UrduPoint.com. Reproduction without proper consent is not allowed.