Karachi Port Trust shipping intelligence report 18 June 2020

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jun, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Alpine Persefone D. Mogas Alpine 17/06/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Golf Coast L. Naptha Alpine 17/06/20

2/3 Alanda Star L. Barite Crystal Sea 17/06/20

5 E Tracer D. Gen.Cargo Sea Hawks 16/06/20

10/11 Lan Hai Sheng Hui D. Phosphate Costal 13/06/20

11/12 Wolverine D. Phosphate WMA Shipcare 12/06/20

13/14 Aisha Sarwar L. Clinkers Crystal Sea 16/06/20

14/15 Emelda D. Dap Bulk-Sh. 12/06/20

16/17 Polo D. Steel Aaras-Sh. 17/06/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Wan Hai-611 D. L. Cnt. Riazeda 17/06/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Baltic Bridge D. L. Cnt. Cma Cgm Pak 17/06/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant...

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Chicago D. L. Cnt. Oocl Pak 16/06/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Europe Cosco 18/06/20 Not Sched 1000 Cnt.

Mol Globe OC-Network 18/06/20 Not Sched 900 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 20/06/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 21/06/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Folegandros Cosco 23/06/20 Not Sched 2000 Cnt. 2000 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 24/06/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

FERTILIZER:

Fratzis Star Bulk-SH 18/06/20 Not Sched 43,910 Nil

MEAL:

Andria PNSC 18/06/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

OIL TANKER:

Shalamar PNSC 18/06/20 Not Sched 70000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

New Destiny Clinker Crystal Sea -- 14/06/20 21:00 -

Osprey I Clinker Crystal Sea -- 16/06/20 15:55 -

King Boton Rouge General Cargo Wilhelmsen -- 17/06/20 01:50 -

Lerax Oil Tanker OC-Pride -- 21/05/20 14:00 -

LEGEND