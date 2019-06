KPT shipping intelligence report

(@imziishan)

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jun, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 19/06/19

OP-I Tsmm Dubhe D. Chemical East Wind 17/06/19

OP-II Eternal Deligence D. Mogas GAC 17/06/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 18/06/19

1 Fairchem Victoria L. Ethanol Alpine 15/06/19

10/11 Cl Tiffany D. Cannola OC-Services 10/06/19

14/15 Nasco Pearl L. Rice East Wind 11/06/19

15/16 Polo D. L. Cnt. Golden 18/06/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 18/06/19

ALONG SIDE(PDWCP):

SAPT-3 Xin Fu Zhou D. L. Cnt. COSCO 18/06/19

SAPT-4 CMA CGM Racine D. L. Cnt. CMA CGM Pak. 18/06/19

SAPT-4 Hyundai Vancouver D. L. Cnt. U.M.A 18/16/19

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Arosa L. Wheat East Wind 10/06/19

25 Chemroute D. Base Oil Alpine 18/06/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Cosco Hong Kong D. L. Cnt. COSCO 18/06/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS)

COSCO Hong Kong COSCO 19/06/19 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Shalamar PNSC 19/06/19 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

MoL Grandeur OC-Network 20/06/19 Not Sched 900 Cnt.

900 Cnt.

MP The Belichick OC-Sea Ship. 22/06/19 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

MS Tiger COSCO 23/06/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

ER Felixstowe COSCO 24/06/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Kota Kamil P-Delta 24/06/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Seamaxs Bridgeport COSCO 27/06/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Dato Furtune Aaras-Sh. 19/06/19 Not Sched 10,620 G.C Nil

Maritime Coaction OC.World 19/06/19 Not Sched 10,285 Coils Nil

Zea Singapore Delta 30/06/19 Not Sched 2,199 G.C Nil

VEHICLE:

Liberty Passion Al Hamd 19/06/19 Not Sched Nil 4 Vehicle

Aegean Highway Maritime 22/06/19 Not Sched 290 Nil

FERTILIZER:

V Fulmar Bulk-Sh. 19/06/19 Not Sched 45,200 DAP Nil

OIL TANKER:

BW Neon Alpine 19/06/19 Not Sched 6,000 Chemical Nil

Shalamar PNSC 19/06/19 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

Ginga Kite Alpine 20/06/19 Not Sched Nil 8,000 Ethanol

Karachi PNSC 20/06/19 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Ilektra Bulk Shipsps Swift-Sh. -- 16/06/19 17:45 1

Sunrise Oil Tanker GAC Op-II 16/06/19 07:45 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No. 5 TO O/A.