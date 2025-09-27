Chinese Premier Praises PM's UNGA Speech
Faizan Hashmi Published September 27, 2025 | 12:20 AM
UNITED NATIONS, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Sep, 2025) Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif Friday informally met with Chinese Premier Li Qiang after his address at the United Nations General Assembly.
During the interaction, Chinese Premier appreciated the Prime Minister’s speech and made comments of admiration.
