Open Menu

Chinese Premier Praises PM's UNGA Speech

Faizan Hashmi Published September 27, 2025 | 12:20 AM

Chinese Premier praises PM's UNGA speech

UNITED NATIONS, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Sep, 2025) Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif Friday informally met with Chinese Premier Li Qiang after his address at the United Nations General Assembly.

During the interaction, Chinese Premier appreciated the Prime Minister’s speech and made comments of admiration.

Recent Stories

UoT hosts thematic session on Climate Resilience i ..

UoT hosts thematic session on Climate Resilience in Makran

54 minutes ago
 Minister for Defense Khawaja Muhammad Asif appreci ..

Minister for Defense Khawaja Muhammad Asif appreciates role of US for peace

58 minutes ago
 UAE, Greece strengthen cooperation in oversight, a ..

UAE, Greece strengthen cooperation in oversight, anti-corruption

2 hours ago
 Sardar Yasir Ilyas highlights Pakistan’s tourism ..

Sardar Yasir Ilyas highlights Pakistan’s tourism potential at International In ..

58 minutes ago
 Aqeel Malik lauds Pakistan's proactive diplomacy i ..

Aqeel Malik lauds Pakistan's proactive diplomacy in Middle East

58 minutes ago
 PTI’s rigid policies created deadlock in dialogu ..

PTI’s rigid policies created deadlock in dialogue: Huzaifa Rehman

58 minutes ago
SHC restrains police from arresting lawyer nominat ..

SHC restrains police from arresting lawyer nominated in murder case

1 hour ago
 'Investopia Global – Alberta' launched to streng ..

'Investopia Global – Alberta' launched to strengthen UAE–Canada economic par ..

2 hours ago
 Punjab cabinet committee approves Riot Management ..

Punjab cabinet committee approves Riot Management Force, Forest & Disability Law ..

1 hour ago
 Pakistan desires peace with India: PM

Pakistan desires peace with India: PM

1 hour ago
 Cotton picking must be carried out from 10:00 am t ..

Cotton picking must be carried out from 10:00 am to 4:00 pm

1 hour ago
 Firdous Ashiq praises Field Marshal's diplomacy ef ..

Firdous Ashiq praises Field Marshal's diplomacy efforts

1 hour ago

More Stories From Pakistan