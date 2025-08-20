Training Session Held For Paddy Farmers
Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published August 20, 2025 | 02:10 PM
GUJRAT, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Aug, 2025) Agriculture Officer (Extension) Kunjah Tayyuba Kausar supervised a farmers’ training
session at Kung Sahali, Union Council Gakhra, Markaz Kunjah.
The session highlighted modern rice production methods, improved cultivation practices,
crop management techniques, and precautionary measures against smog.
A large number of farmers attended and received practical guidance aimed at enhancing
paddy yield and agricultural productivity.
