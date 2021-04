Cricket: South Africa v Pakistan 1st T20 International scoreboard

Scoreboard in the first Twenty20 international between South Africa and Pakistan at the Wanderers Stadium in Johannesburg on Saturday

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Apr, 2021 ) :Scoreboard in the first Twenty20 international between South Africa and Pakistan at the Wanderers Stadium in Johannesburg on Saturday.

South Africa J. Malan lbw b Nawaz 24 A. Markram c Rizwan b Nawaz 51 W. Lubbe c Shaheen Afridi b Hasan 4 H. Klaasen c Fakhar b Hasan 50 P. van Biljon c Nawaz b Shaheen Afridi 34 G. Linde lbw b Haris 6 A. Phehlukwayo not out 9 S. Magala not out 9 Extras (lb1) 1 Total (6 wkts, 20 overs) 188 Did not bat: B. Hendricks, L. Williams, T. Shamsi Fall of wickets: 1-31 (Malan), 2-36 (Lubbe), 3-98 (Markram), 4-159 (Klaasen), 5-168 (Van Biljon), 6-171 (Linde) Bowling: Shaheen Shah Afridi 4-0-45-1, Mohammad Nawaz 4-0-21-2, Hasan Ali 4-0-28-2, Usman Qadir 3-0-38-0, Haris Rauf 3-0-37-1, Faheem Ashraf 2-0-18-0 Pakistan Mohammad Rizwan not out 74 Babar Azam c Williams b Hendricks 14 Fakhar Zaman c Malan b Shamsi 27 Mohammad Hafeez st Klaasen b Shamsi 13 Haider Ali lbw b Hendricks 14 Mohammad Nawaz c Klaasen b Hendricks 0 Faheem Ashraf b Williams 30 Hasan Ali not out 9 Extras (lb2, nb1, w5) 8 Total (6 wkts, 19.

5 overs) 189 Did not bat: Shaheen Shah Afridi, Usman Qadir, Haris Rauf Fall of wickets: 1-41 (Babar), 2-86 (Fakhar), 3-110 (Hafeez), 4-132 (Haider), 5-132 (Nawaz), 6-180 (Faheem) Bowling: Linde 3-0-31-0, Williams 3.5-0-39-1, Hendricks 4-0-32-3 (1w), Magala 3-0-35-0 (1nb, 2w), Shamsi 4-0-29-2, Phehlukwayo 2-0-21-0 (2w) result: Pakistan won by four wickets Series: Pakistan lead the four-match series 1-0 Toss: South Africa Umpires: Adrian Holdstock, Allahudien Paleker (both RSA) Television umpire: Bongani Jele (RSA) Match referee: Andy Pycroft (ZIM) Remaining matches: April 12, JohannesburgApril 14, CenturionApril 16, Centurion