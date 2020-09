Cycling: Tour de France stage 8 results

Results from stage eight of the Tour de France, a 141km run from Cazeres to Loudenvielle on Saturday

Loudenvielle, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Sep, 2020 ) :results from stage eight of the Tour de France, a 141km run from Cazeres to Loudenvielle on Saturday: 1. Nans Peters (FRA/ALM) 4hrs 2mins 12sec, 2.

Toms Skujins (LAT/TRE) at 47sec, 3. Carlos Verona (ESP/MOV) 47, 4. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 1:09, 5. Neilson Powless (USA/EF1) 1:41, 6. Ben Hermans (BEL/ICA) 3:42, 7. Quentin Pacher (FRA/VCC) 3:42, 8.

Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 4:04, 9. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 6:00, 10. Romain Bardet (FRA/ALM) 6:38, 11. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 6:40, 12. Adam Yates (GBR/MIT) 6:40, 13. Egan Bernal (COL/INE) 6:40, 14.

Mikel Landa (ESP/BAH) 6:40, 15. Guillaume Martin (FRA/COF) 6:40, 16. Primoz Roglic (SLO/JUM) 6:40, 17. Nairo Quintana (COL/ARK) 6:40, 18. Rigoberto Uran (COL/EF1) 6:40, 19. Richie Porte (AUS/TRE) 6:40, 20. Enric Mas (ESP/MOV) 7:18.