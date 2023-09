Football: Europa Conference League group stage draw

Draw for this season's UEFA Europa Conference League group stage, made in Monaco on Friday

Monaco, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2023 ) :Draw for this season's UEFA Europa Conference League group stage, made in Monaco on Friday: Group A: Lille (FRA), Slovan Bratislava (SVK), Olimpija Ljubljana (SLO), KI Klaksvik (FRO) Group B: Gent (BEL), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UKR), Breidablik (ISL) Group C: Dinamo Zagreb (CRO), Viktoria Plzen (CZE), Astana (KAZ), Ballkani (KOS) Group D: Club Brugge (BEL), Bodo/Glimt (NOR), Besiktas (TUR), Lugano (SUI) Group E: AZ Alkmaar (NED), Aston Villa (ENG), Legia Warsaw (POL), Zrinjski Mostar (BIH) Group F: Ferencvaros (HUN), Fiorentina (ITA), Genk (BEL), FK Cukaricki (SRB) Group G: Eintracht Frankfurt (GER), PAOK (GRE), HJK Helsinki (FIN), Aberdeen (SCO) Group H: Fenerbahce (TUR), Ludogorets (BUL), Spartak Trnava (SVK), Norsjaelland (DEN) - Group stage begins on September 21