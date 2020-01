Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results after Saturday's early games

German Bundesliga results after Saturday's early games: Bor. Moenchengladbach 3 (Plea 24, 74, Neuhaus 88) Mainz 1 (Quaison 12) VfL Wolfsburg 1 (Mehmedi 68) Hertha Berlin 2 (Torunarigha 74, Lukebakio 90) Eintracht Frankfurt 2 (Toure 48, Kostic 90+4) RB Leipzig 0 Freiburg 0 Paderborn 2 (Antwi-Adjei 48, Sabiri 85-pen) Union Berlin 2 (Ingvartsen 62, Subotic 47) Augsburg 0 Playing later Bayern Munich v Schalke 04 (1730 GMT) Playing Sunday (all times 1430 GMT unless stated) Werder Bremen v Hoffenheim (1430), Bayer Leverkusen v Fortuna Duesseldorf (1700) Played FridayBorussia Dortmund 5 (Guerreiro 1, Reus 29, Sancho 48, Haaland 77, 87) Cologne 1 (Uth 65)