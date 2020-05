Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results on Saturday

Berlin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2020 ) :German Bundesliga results on Saturday: Hertha Berlin 2 (Dilrosun 23, Piatek 90+3) Augsburg 0 Mainz 0 Hoffenheim 1 (Bebou 43) Schalke 0 Werder Bremen 1 (Bittencourt 32) Wolfsburg 1 (Mbabu 58) Eintracht Frankfurt 2 (Silva 27-pen, Kamada 85) Playing later (all times GMT) Bayern Munich v Fortuna Duesseldorf (1630) Sunday Borussia Moenchengladbach v Union Berlin (1330), Paderborn v Borussia Dortmund (1600) Monday Cologne v RB Leipzig (1830) Played FridayFreiburg 0 Bayer Leverkusen 1 (Havertz 54)