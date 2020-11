Football: Spanish La Liga results

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :Spanish La Liga results on Saturday: Huesca 1 (Mir 67) Eibar 1 ( Burgos 38) Barcelona 5 (Dembele 22, Griezmann 49, Messi pen-61, 82, Pedri 90) Real Betis 2 (Sanabria 45, Moron 73) Playing later Saturday (GMT) Sevilla v Osasuna (1730), Atletico Madrid v Cadiz (2000) Sunday Getafe v Villarreal (1300), Real Sociedad v Granada (1515), Levante v Alaves, Valladolid v Athletic Bilbao (both 1730), Valencia v Real Madrid (2000) Played FridayElche 1 (Fidel pen-4) Celta Vigo 1 (Mina 41)

Recent Stories

Super-sub Messi scores twice to lead Barca to Beti ..

Crowds converge in US cities to celebrate after Bi ..

After four years of chaos, Biden has tall order to ..

Tennis: Paris Masters ATP results

'Let's get started,' says VP-elect Harris after hi ..

Joe Biden -- a life's work in Washington