Tennis: 's-Hertogenbosch ATP results

Results in the ATP tournament in 's-Hertogenbosch on Friday (x denotes seeding)

'sHertogenbosch, Netherlands, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jun, 2023 ) :results in the ATP tournament in 's-Hertogenbosch on Friday (x denotes seeding): Quarter-finals Jordan Thompson (AUS) bt Adrian Mannarino (FRA) 5-7, 7-6 (7/2), 6-2 Rinky Hijikata (AUS) bt Mackenzie McDonald (USA) 5-7, 6-3, 6-1Tallon Griekspoor (NED x6) bt Alex de Minaur (AUS x4) 4-6, 6-3, 6-4Emil Ruusuvuori (FIN) bt Jannik Sinner (ITA x2) 6-3, 6-4