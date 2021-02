Tennis: WTA results from Melbourne

Melbourne, Feb 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Feb, 2021 ) :results Wednesday from the WTA Gippsland Trophy, Yarra Valley Classic and Grampians Trophy at Melbourne Park: Gippsland Trophy 3rd rd Elise Mertens (BEL x7) bt Caroline Garcia (FRA x12) 7-6 (7/1), 6-3 Elina Svitolina (UKR x3) bt Jelena Ostapenko (LAT x13) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2 Irina Begu (ROM) bt Johanna Konta (GBR x5) 4-6, 7-6 (12/10), 7-6 (7/4) Naomi Osaka (JPN x2) bt Katie Boulter (GBR) 3-6, 6-3, 6-1 Yarra Valley Classic 3rd rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Marie Bouzkova (CZE x16) 6-0, 4-6, 6-3 Shelby Rogers (USA) bt Petra Martic (CRO x7) 7-6 (7/1), 6-3 Marketa Vondrousova (CZE x8) bt Vera Zvonareva (RUS) 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-4 Sofia Kenin (USA x2) bt Jessica Pegula (USA) 5-7, 7-5, 6-2 Grampians Trophy 1st rd Ons Jabeur (TUN) bt Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-1 Bethanie Mattek-Sands (USA) bt Barbora Strycova (CZE) 7-6 (7/3), 6-2 Anett Kontaveit (EST x6) bt Christina McHale (USA) 6-1, 6-3 Marta Kostyuk (UKR) bt Gabriela Dabrowski (CAN) 6-0, 6-3Sorana Cirstea (ROM) bt Oksana Kalashnikova (GEO) 6-1, 6-1mp/th