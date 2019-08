Entry of 57 firebrand speakers banned in Faisalabad: Sardar Saifullah Dogar

Deputy Commissioner Sardar Saifullah Dogar has banned the entry of 57 firebrand speakers in Faisalabad district for 65 days

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Aug, 2019 ) :Deputy Commissioner Sardar Saifullah Dogar has banned the entry of 57 firebrand speakers in Faisalabad district for 65 days.

The decision has been taken to maintain religious harmony and law & order situation in the district during Muharramul Harram.

Among those Ulema/Zakirs whose entry has been banned include: Maulana Muhammad Hussain Dhakoo, Maulana Sajid Naqvi, Syed Muhamamd Taqi, Maulana Ghazanfar Abbas Tonsvi, Maulana Manzoor Hussain Sonedra, Maulana Iftikhar Hussain Naqvi, Allama Arif Wahdi, Maulana Ghulfam Hashmi, Muhammad Fazal Abbas, Hamid Raza Sultani, Skhawat Yazdni, Syed Safdar Raza Bukhari, Maulana Ilyas Ghumman, Maulana Bashir Akasha, Maulana Asif Muavia, Ziaul Haq Baadiavli, Abdul Ghafoor Haqani, Maulana Alam Tariq, Mst. Umme Hassan, Maulana Mujeeb ur Rehman Ludianvi, Maulana Tahir Jhangvi, Masrur Nawaz Jhangvi, Sh.

Hakim Ali, Allama Aurangzeb Faruqi, Maulana Muavia Azam, Khadim Hussain Dilhun, Maulana Abdul Ghani, Maulana Abdul Ghafoor Jhangvi, Maulana Abdul Ghaffar Tonsvi, Atta Ullah Bandhialvi, Maulana Muhammad Ahmad Ludhianvi, Maulana Abdul Hameed Wattoo, Maulana Zia Ullah Bukhari, Maulana Aziz ur Rehman Jallandri, Maulana Muhammad Irfan Mashhadi, Maulana Qazi Muzaffar Iqbal Rizvi, Maulana Yousaf Rizvi Toky Wala, Qari Sarwat Ayaz Qadri, Maulana Mulazim Hussan Dogar, Maulana Fazal Ahmad Chishti, Maulana Tayab Rasheed, Maulana Khadim Hussain Khurseed, Maulana Jafar Hussain Qureshi, Maulana Khadim Hussain Rizvi, Dr. Asif Ashraf Jalali, Maulana Muhammad Younis Azad, Ibtisam Elahi Zaheer, Maulana Shamshad Ahmad Salfi, Qari Asmatullah, Abdul Rauf Yazdani, Sabtain Shah Naqvi, Maulana Binyamin Abid, Maulana Umar Siddique, Maulana Yousaf Pasruri and Rana Shafique Pasruri.