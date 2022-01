Africa Cup of Nations: Equatorial Guinea factfile

Johannesburg, Jan 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jan, 2022 ) :Factfile for Equatorial Guinea, who play the Ivory Coast, Algeria and Sierra Leone in Group E of the Africa Cup of Nations in Cameroon from January 12: Popular name: National Thunder Rankings: 28 Africa, 114 world Captain: Emilio Nsue Coach: Juan Micha Qualifying results: Tanzania 1-0 1-2, Tunisia 0-1 1-2, Libya 1-0 3-2 Scorers: 2 - Pedro Obiang, 1 - Iban Edu, Josete Miranda, Emilio Nsue, Salomon Obama, Own-goal: Firas Chaouat (TUN) Previous appearances: 2 Best placing: Semi-finalists 2015 Squad Goalkeepers: Aitor Embela (Somozas/ESP), Mariano Magno (Deportivo Unidad), Jesus Owono (Deportivo Alaves/ESP), Manuel Sapunga (Futuro Kings) Defenders: Carlos Akapo (Cadiz/ESP), Marvin Anieboh (Cacereno/ESP), Cosme Anvene (Deportivo Unidad), Saul Coco (Las Palmas/ESP), Miguel Angel Maye (Futuro Kings), Luis Meseguer (Navalcarnero/ESP), Basilio Ndong (Start/NOR), Luis Enrique Nsue (Futuro Kings), Esteban Obiang (Antequera/ESP)Midfielders: Ruben Belima, Federico Bikoro (both Hercules/ESP), Javier Akapo (Ibiza Islas Pitiusas/ESP), Alex Balboa (Deportivo Alaves/ESP), Jannick Buyla (Gimnastic Tarragona/ESP), Santiago Eneme (Nantes/FRA), Pablo Ganet (Real Murcia/ESP), Jose Machin (Monza/ITA), Josete Miranda (Niki Volos/GRE)Forwards: Iban Edu (Fuenlabrada/ESP), Dorian Hanza (Langreo/ESP), Luis Nlavo (Sporting Braga/POR), Emilio Nsue (clubless), Pedro Oba (Futuro Kings), Oscar Siafa (Olympiacos Volos/GRE)