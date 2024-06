Asian Jr Squash C’ship main draw, plate event quarterfinals on Thursday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jun, 2024) The second round matches of the Asian Junior Individual Squash Championship were played here at the Mushaf Squash Complex on Wednesday.

Squash contingents from Hong Kong-China, India, Iran, Japan, Korea, Macau-China, Malaysia, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore and Sri Lanka were featuring in the championship.

In Boys U-13, Faizan Ali (Pak) beat Wong Ho Kiu (HKG) 15-13, 2-11, 11-9, 8-11, 12-10, Fawad Khan (Pak) beat Vidhurran Ruthiran (MAS) 11-9, 5-11, 9-11, 13-11, 11-8, Mohammad Iffat Zulkifli (MAS) beat Minki Kim (KOR) 11-6, 13-11, 11-4, Mamoon Khan (Pak) beat Wayne Issac (MAS) 11-4, 11-4, 11-4.

In Boys U-15, Muhammad Raziq (MAS) beat Rehan Alamgir (Pak) 11-5, 11-3, 11-7, Shiven Agarwal (IND) beat Rayyan Bahadur (Pak) 11-9, 11-1, 11-5, Sim Yeak Wei (MAS) beat Ahmed Rayyan Khalil (Pak) 7-11, 9-11, 11-8, 11-9, 11-7, Shiv Kaul (SPR) beat Weung Tsung (HKG) 11-7, 4-11, 8-11, 11-4, 11-9.

In Boys U-17, Abdullah Nawaz (Pak) beat Young Wook Lee (KOR) 11-5, 11-6, 11-2, Nikhelswar (MAS) beat Lee Ka Hoe (MAC) 11-2, 11-2, 11-4, Yahya Asad (Pak) beat Cheng Ting (HKG) 8-11, 11-6, 11-6, 11-7, Azaan Ali (Pak) beat Renshi Makino (JAP) 6-11, 12-10, 11-9, 11-7.

In Boys U-19, Yusha Nafees (IND) beat M Saleh Akhani (IRI) 11-7, 11-5, 11-6, Jooyoung NA (KOR) beat Abdullah Nadeem (Pak) 11-3, 11-1, 11-2, M Ammad (Pak) beat Low Wa Sern (MAS) 11-5, 8-11, 4-11, 11-8, 11-6, Harith Danial (MAS) beat Usman Butt (Pak) 11-2, 11-4, 11-4.

In Girls U-13, Aadya Budhia (IND) beat Sadia Zhoor (Pak) 11-2, 11-6, 11-1, Lee Ka Man (HKG) beat Chanumi Nimthara (SRI) 11-9, 11-4, 11-6, Maisarah Mohd (MAS) beat Jacintha (SPR) 11-9, 11-6, 8-11, 11-8, Goushika (IND) beat Maliha Shah (Pak) 11-3, 11-3, 11-3.

In Girls U-15, Harleein Tan (MAS) beat Disenundri (SRI) 11-1, 11-3, 11-0, Lo Pui Yin (HKG) beat Ifra Shasmin (SRI) 11-0, 11-4, 11-7, Anika Dubey (IND) beat Wong Suit (HKG) 11-5, 11-1, 11-4, Yek Rue (MAS) beat Sithumi Rohansa (SRI) 11-2, 11-7, 11-9.

In Girls U-17, Enna Wong (HKG) beat Dinuli Dimandi (SRI) 11-2, 11-2, 11-2, Cheung Zhe (HKG) beat Adhita Charani (SRI) 11-3, 11-1, 11-2.

In Girls U-19, Goh Zhe (MAS) beat Sana Bahadur (Pak) 11-6, 11-2, 11-6, Leung Ka (HKG) beat Sahar Noor (Pak) 11-1, 11-1, 11-1, Parmin Nekopayantak (IRI) Valerie Kaitlyn (HKG).

The quarterfinals of both main draw and plate event would be played on Thursday.