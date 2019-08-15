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Cricket: Sri Lanka V New Zealand Scoreboard

Zeeshan Mehtab 3 minutes ago Thu 15th August 2019 | 01:32 PM

Cricket: Sri Lanka v New Zealand scoreboard

Scorecard at the end of New Zealand's first innings on day two of the first Test against Sri Lanka at the Galle International Stadium on Thursday

Galle, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 15th Aug, 2019 ) :Scorecard at the end of New Zealand's first innings on day two of the first Test against Sri Lanka at the Galle International Stadium on Thursday.

New Zealand (overnight 203 for five) J. Raval c De Silva b Dananjaya 33 T. Latham c Dickwella b Dananjaya 30 K. Williamson c Karunaratne b Dananjaya 0 R. Taylor c Dickwella b Lakmal 86 H. Nicholls lbw b Dananjaya 42 B.J. Watling lbw b Dananjaya 1 M. Santner lbw b Lakmal 13 T. Southee run out (De Silva) 14 W. Somerville not out 9 T. Boult c Perera b Lakmal 18 A. Patel lbw b Lakmal 0 Extras: (nb 1, lb 2) 3 Total: (all out, 83.2 overs, 335 minutes) 249 Fall of wickets: 1-64 (Latham), 2-64 (Williamson), 3-71 (Raval), 4-171 (Nicholls), 5-179 (Watling), 6- 205 (Taylor), 7-216 (Santner), 8-222 (Southee), 9-249 (Boult), 10-249 (Patel) Bowling: Lakmal 15.

2-5-29-4 (1nb), Kumara 10-1-37-0, Dananjaya 30-3-80-5, De Silva 6-0-20-0, Embuldeniya 22-1-81-0 Toss: New Zealand Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (capt), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Kusal Perera, Niroshan Dickwella, Dhananjaya de Silva, Akila Dananjaya, Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal Umpires: Michael Gough and Richard Illingworth (England)Third umpire: Bruce Oxenford (Australia)Match referee: Andy Pycroft (Zimbabwe)

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Australia Sri Lanka Zimbabwe Dhananjaya De Silva Kusal Mendis Lahiru Kumara Richard Illingworth Michael Gough Galle International Stadium All New Zealand

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