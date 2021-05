Results from the first stage of the Giro d'Italia, an 8.6km time-trial around Turin on Saturday

Turin, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2021 ) :results from the first stage of the Giro d'Italia, an 8.6km time-trial around Turin on Saturday: 1. Filippo Ganna (ITA/Ineos) 8min 47sec (average: 58.748 km/h), 2.

Edoardo Affini (ITA/JUM) at 10sec,. 3. Tobias Foss (NOR/JUM) 13, 4. Joao Almeida (POR/DEC) 17, 5. Rmi Cavagna (FRA/DEC) 18, 6. Jos van Emden (NED/JUM) 18, 7. Remco Evenepoel (BEL/DEC) 19, 8.

Max Walscheid (GER/QHU) 19, 9.

Matthias Brndle (AUT/ISR) 22, 10. Gianni Moscon (ITA/INE) 23Selected:32. Pavel Sivakov (RUS/INE) 34, 33. Daniel Martinez (COL/INE) 36, 35. Hugh Carthy (GBR/EF1) 38, 36. Pello Bilbao (ESP/BAH) 38, 37.

Simon Yates (GBR/BIK) 38, 40. Egan Bernal (COL/INE) 39, 50. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 41, 52. George Bennett (NZL/JUM) 41, 73.Jai Hindley (AUS/DSM) 46, 77. Mikel Landa (ESP/BAH) 49, 91. Romain Bardet (FRA/DSM) 52.