RugbyU: France v Australia teams

Paris, Nov 4 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2022 ) :Teams for the Autumn Nations Series Test between France and Australia in Paris' Stade de France (kick-off 2000GMT): France (15-1) Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty, Yoram Moefana; Romain Ntamack, Antoine Dupont; Gregory Alldritt, Charles Ollivon, Anthony Jelonch; Thibaud Flament, Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchand, Cyril Baille Replacement: Peato Mauvaka, Dany Priso, Sipili Falatea, Romain Taofifenua, Killian Geraci, Sekou Macalou, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert Coach: Fabien Galthie Australia (15-1) Jock Campbell; Andrew Kellaway, Len Ikitau, Lalakai Foketi, Tom Wright; Bernard Foley, Nic White; Rob Valentini, Michael Hooper, Jed Holloway; Cadeyrn Neville, Nick Frost; Taniela Tupou, David Porecki, James Slipper (capt)Replacements: Folau Fainga'a, Matt Gibson, Tom Robertson, Will Skelton, Pete Samu, Jake Gordon, Hunter Paisami, Reece HodgeCoach: Dave Rennie (NZL).