Tennis: ATP Finals results

London, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Nov, 2019 ) :results on the sixth day of the ATP Finals at London's O2 Arena on Thursday (x denotes seeding): Singles Group Andre Agassi Rafael Nadal (ESP x1) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x6) 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 Playing later Daniil Medvedev (RUS x4) v Alexander Zverev (GER x7) Doubles Group Max Mirnyi Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL/COL x1) bt Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER/GER x3) 7-6 (9/7), 6-2Playing laterJean-Julien Rojer/Horia Tecau (NED/ROU x6) v Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA/FRA x7)