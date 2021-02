Tennis: Australian Open results - 3rd update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Feb, 2021 ) :results from day three of the Australian Open at Melbourne Park on Wednesday: Men's singles 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Frances Tiafoe (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3 Taylor Fritz (USA x27) bt Reilly Opelka (USA) 4-6, 7-6 (8/6), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-2 Marton Fucsovics (HUN) bt Stanislas Wawrinka (SUI x17) 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (11/9) Milos Raonic (CAN x14) bt Corentin Moutet (FRA) 6-7 (1/7), 6-1, 6-1, 6-4 Pedro Martinez (ESP) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 1-6, 6-3, 6-2, 7-6 (7/5) Dusan Lajovic (SRB x23) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 7-6 (7/4), 4-6, 6-3 Adrian Mannarino (FRA x32) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1, 6-2, 6-4 Alexander Zverev (GER x6) bt Maxime Cressy (USA) 7-5, 6-4, 6-3 Dominic Thiem (AUT x3) bt Dominik Koepfer (GER) 6-4, 6-0, 6-2 Nick Kyrgios (AUS) bt Ugo Humbert (FRA x29) 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4 Pablo Carreno-Busta (ESP x15) bt Jiri Vesely (CZE) 6-3, 7-6 (7/3), 2-6, 6-4 Denis Shapovalov (CAN x11) bt Bernard Tomic (AUS) 6-1, 6-3, 6-2 Felix Auger-Aliassime (CAN x20) bt James Duckworth (AUS) 6-4, 6-1, 6-2 Aslan Karatsev (RUS) bt Egor Gerasimov (BLR) 6-0, 6-1, 6-0 Diego Schwartzman (ARG x8) bt Alexandre Muller (FRA) 6-2, 6-0, 6-3 Women's singles 2nd rd Hsieh Su-wei (TPE) bt Bianca Andreescu (CAN x8) 6-3, 6-2 Sara Errani (ITA) bt Venus Williams (USA) 6-1, 6-0 Marketa Vondrousova (CZE x19) bt Rebecca Marino (CAN) 6-1, 7-5 Sorana Cirstea (ROM) bt Petra Kvitova (CZE x9) 6-4, 1-6, 6-1 Garbine Muguruza (ESP x14) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-3, 6-1 Zarina Diyas (KAZ) bt Bernarda Pera (USA) 6-4, 3-6, 6-3 Ons Jabeur (TUN x27) bt Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-3, 6-2 Naomi Osaka (JPN x3) bt Caroline Garcia (FRA) 6-2, 6-3 Aryna Sabalenka (BLR x7) bt Darya Kasatkina (RUS) 7-6 (7/5), 6-3 Ann Li (USA) bt Alize Cornet (FRA) 6-2, 7-6 (8/6) Anastasia Potapova (RUS) bt Tmea Babos (HUN) 6-2, 6-4 Serena Williams (USA x10) bt Nina Stojanovic (SRB) 6-3, 6-0 Iga Swiatek (POL x15) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-4 Fiona Ferro (FRA) bt Elena Rybakina (KAZ x17) 6-4, 6-4 Veronika Kudermetova (RUS x32) bt Varvara Gracheva (RUS) 5-7, 6-2, 6-2Simona Halep (ROM x2) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-4, 7-5afp