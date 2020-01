Tennis: Australian Open results - collated

Results on day six of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Saturday (x denotes seeding):

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jan, 2020 ) :results on day six of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Saturday (x denotes seeding): Men's singles 3rd rd Nick Kyrgios (AUS x23) bt Karen Khachanov (RUS x16) 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9), 7-6 (10/8) Alexander Zverev (GER x7) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-2, 6-2, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x4) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3, 6-2 Rafael Nadal (ESP x1) bt Pablo Carreno Busta (ESP x27) 6-1, 6-2, 6-4 Gael Monfils (FRA x10) bt Ernests Gulbis (LAT) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3 Dominic Thiem (AUT x5) bt Taylor Fritz (USA x29) 6-2, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4 Stanislas Wawrinka (SUI x15) bt John Isner (USA x19) 6-4, 4-1 ret Andrey Rublev (RUS x17) bt David Goffin (BEL x11) 2-6, 7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (7/4) Women's singles 3rd rd Kiki Bertens (NED x9) bt Zarina Diyas (KAZ) 6-2, 7-6 (7/3) Anett Kontaveit (EST x28) bt Belinda Bencic (SUI x6) 6-0, 6-1 Iga Swiatek (POL) bt Donna Vekic (CRO x19) 7-5, 6-3 Elise Mertens (BEL x16) bt Catherine Bellis (USA) 6-1, 6-7 (5/7), 6-0 Simona Halep (ROU x4) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-1, 6-4 Garbine Muguruza (ESP) bt Elina Svitolina (UKR x5) 6-1, 6-2 Angelique Kerber (GER x17) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-7 (4/7), 6-3Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x30) bt Karolina Pliskova (CZE x2) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)afp