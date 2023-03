Tennis: Miami Open ATP/WTA results - collated

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Mar, 2023 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Sunday (x denotes seed): Men 3rd round Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-0, 7-6 (7/5) Tommy Paul (USA x16) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x20) 6-3, 7-5 Taylor Fritz (USA x9) bt Denis Shapovalov (CAN x24) 6-4, 6-4 Holger Rune (DEN x7) bt Diego Schwartzman (ARG x31) 6-4, 6-2 Botic van de Zandschulp (NED x26) bt Casper Ruud (NOR x3) 3-6, 6-4, 6-4 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Taro Daniel (JPN) 6-3, 7-6 (7/3) Jannik Sinner (ITA x10) bt Grigor Dimitrov (BUL x21) 6-3, 6-4 Andrey Rublev (RUS x6) bt Miomir Kecmanovic (SRB x29) 6-1, 6-2 Women 3rd round Bianca Andreescu (CAN) bt Sofia Kenin (USA) 6-4, 6-4 Ekaterina Alexandrova (RUS x18) bt Belinda Bencic (SUI x9) 7-6 (10/8), 6-3 Petra Kvitova (CZE x15) bt Donna Vekic (CRO x22) 6-4, 7-6 (7/3) Varvara Gracheva (RUS) bt Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-2 Sorana Cirstea (ROM) bt Karolna Muchov (CZE) 7-5, 6-1 Markta Vondrousov (CZE) bt Karolna Plskov (CZE x17) 6-1, 6-2Barbora Krejckov (CZE x16) bt Madison Keys (USA x19) 7-6 (7/4), 6-3Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Marie Bouzkov (CZE x31) 6-1, 6-2