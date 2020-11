KPT shipping intelligence report

KARACHI, Nov 23 (Pakistan Point News - 23rd Nov, 2020 ): The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Lahore D. Crude Oil PNSC 22/11/20

OP-II Sti Memphis D. Mogas Alpine 22/22/20

ALONG SIDE (East Wharves):

2/3 Ts Delta D. Dap Bulk-Sh. 19/11/20

4/5 Nord Sirius D. Wheat Alpine 20/11/20

10/11 Ince Il Gaz D. Wheat Northstar 20/11/20

11/12 Brigitte D. Wheat Northstar 19/11/20

14/15 Emmakris III D. Wheat Northstar 20/11/20

16/17 Arrow Lady D. Wheat East Wind 17/11/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 X-Press Guernsey D. L. Cnt. X-Press Feeder 21/11/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 CMA CGM Fidelio D. L. Cnt. CMA CGM PAK 22/11/20

ALONG SIDE(West Wharves):

21 Wadi Feran L. Clinkers Crystal Sea 22/11/20

24 Team Challenge D. Phosphate WMA Shipcare 22/11/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Esperanzan D. L. Cnt. COSCO 22/11/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Rdo Fortune Ocean Sea 23/11/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Ital Lirica Green Pak 26/11/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

GENERAL CARGO:

Marianne Danica Nobel-Sh.

23/11/20 Not Sched 15 Gen.Cargo Nil

WHEAT:

Densa Jaugar Sea Care 23/11/20 Not Sched 52,500 Nil

CEMENT:

Mohar Sirius Logestic 24/11/20 Not Sched Nil 21,250

ROCK/PHOSPHATE:

Team Challenge Wma Shipcare 21/11/20 Not Sched 27,500 Nil

CLINKER:

Crown Voyager Crystal Sea 22/11/20 Not Sched Nil 46,300

OIL TANKER:

Gs Future Alpine 24/11/20 Not Sched 16,500 Chem. Nil

Sofia Trans Maritime 25/11/20 Not Sched 2,500 Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Diamond Gate Bulk Ships Northstar -- 14/11/20 15:00 1

Crown Voyager Clinker Crystal Sea -- 21/11/20 21:24 -

Antigoni B Fertilizer Bulk-Sh. -- 16/11/20 18:20 2

Senaur Cebi Fertilizer Bulk-Sh. -- 17/10/20 12:55 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/10/20 12:15 3

Sichem Singapore Oil Tanker Trans Trade -- 22/11/20 04:24 -

Sorsi Wheat East Wind -- 18/11/20 12:30 -

Achilleas S Wheat Northstar -- 18/11/20 21:30 -

Bright Venture Wheat Northstar -- 19/11/20 10:20 =

Star Omicron Wheat East Wind -- 20/11/20 15:54 -

LEGEND:

1 Shifted from Berth No.2/3 to O/A

2 Shifted from Berth No.11/12 to O/A

3 Shifted from Berth No.2/3 To O/A