Cycling: Tour de France stage 6 results

Mont Aigoual, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2020 ) :results from stage six of the Tour de France, a 191km run from Le Teil to Mont Aigoual on Thursday: 1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 4hr 32min 34sec, 2.

Jesus Herrada (ESP/COF) at 55 sec, 3. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2:15, 4. Neilson Powless (USA/EF1) 2:17, 5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2:52, 6. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:53, 7. Michal Kwiatkowski (POL/INE) same time, 8.

Egan Bernal (COL/INE) s.t., 9. Richard Carapaz (ECU/INE) s.t., 10. Adam Yates (GBR/MIT) s.

t., 11. Tadej Pogacar (SLO/UAE) s.t., 12. Esteban Chaves (COL/MIT) s.t., 13. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 14.

Thibaut Pinot (FRA/FDJ) s.t., 15. Tom Dumoulin (NED/JUM) s.t., 16. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.t., 17. Maximilian Schachmann (GER/BOR) s.t., 18. Romain Bardet (FRA/ALM) s.t., 19. Emanuel Buchmann (GER/BOR) s.t., 20.

Sergio Higuita (COL/EF1) s.t., 21. Primoz Roglic (SLO/JUM) s.t., 22. Rigoberto Uran (COL/EF1) s.t., 23. Pierre Rolland (FRA/VCC) s.t., 24. Enric Mas (ESP/MOV) s.t., 25. Miguel Angel Lopez (COL/AST) s.t.