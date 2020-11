KPT shipping intelligence report

(@FahadShabbir)

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Nov, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Friday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier) OP-I Rainbow Island 88 D. Chemical Alpine 13/11/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Prince Arrow D. Gen. Cargo Sea Hawks 12/11/20

2/3 Diamond Gate D. Wheat Northsatr 09/11/20

4 Unison Jasper D. Dap Crystal Sea 04/11/20

5 Argo B D. Dap Bulk-Sh. 08/11/20

10/11 Nord Sirius D. Wheat Alpine 09/11/20

11/12 Antigoni B D. Dap Bulk-Sh. 07/11/20

13/14 Arrow Lady D. Wheat East Wind 04/11/20

16/17 Minoan Grace D. Sugar Northstar 07/11/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 George Washington Bridge D. L. Cnt. OC-Network 12/11/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

20/21 Ps Valletta D. seeds Northsatr 08/11/20

24 Pioner Star L. Cement Crystal Sea 09/11/20

25 Stove Tide L. Cement OC-Services 12/11/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Xin Qing Dao D. L. Cnt. Cosco 12/11/20

28/29 Shiling D. L. Cnt. Ocean Sea 11/11/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER: (Geared).

Ubena Golden 14/11/20 Not Sched 240 Cnt. 325 Cnt.

GENERAL CARGO:

Liberty Promise Al Hamd 15/11/20 Not Sched Nil 61.9

WHEAT:

Brigitte Northsatr 13/11/20 Not Sched 54,700 Nil

CLINKER:

Xing Hao Hai OC-Services 12/11/20 Not Sched Nil 55,000

Pan Crocus OC-Services 16/11/20 Not Sched Nil 55,000

Pioneer Elite OC-Services 21/11/20 Not Sched Nil 9500

OIL TANKER:

Jag Amisha Alpine 13/11/20 Not Sched 30,000 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Mp The Belichick Cont.Ships MSC Pak -- 12/11/20 23:54 -

Melcolm Gen. Cargo Alpine 19 12/11/20 13:54 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas - 11/10/20 12:15 1

Arihant Oil Tanker Alpine -- 05/11/20 12:00 2

Sunray Oil Tanker GAC -- 11/11/20 01:25 3

Mandala Oil Tanker East Wind 1 12/11/20 17:50 -

Emmakris III Wheat Northstar Sapt-2 12/11/20 18:00 -

LEGEND:

1 Shifted from Berth No.2/3 to O/A

2 Shifted from Berth No.2 To O/A

3 Shifted from Berth OP-II To O/A