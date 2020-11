KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Nov, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

4 Ubena D. L. Cnt. Golden 17/11/20

5 Minoan Grace D. Sugar Northstar 17/11/20

10/11 Nord Sirius D. Wheat Alpine 09/11/20

11/12 Brigitte D. Wheat Northstar 19/11/20

13/14 Emmakris III D. Wheat NOrthstar 13/11/20

14/15 River Globe D. Gen. Cargo Sea Hawks 17/11/20

16/17 Arrow Lady D. Wheat East Wind 17/11/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Barbara D. L. Cnt. X-Press Feeder 18/11/20

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 18/11/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-4 Edison D. L. Cnt. Cma Cgm Pak 18/11/20

ALONG SIDE(West Wharves):

19 Pioneer Elite L. Clinkers OC-Services 18/11/20

20/21 Ps Valletta D. seeds Northsatr 08/11/20

24 Han Yi L. Gen. Cargo Sea Hawks 16/11/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Guangzhou D. L. Cnt. Oocl Pak 19/11/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Rdo Fortune Ocean Sea 23/11/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

GENERAL CARGO:

Marianne Danica Nobel-Sh.

22/11/20 Not Sched 15 Gen.Cargo Nil

FERTILIZER:

Ts Delta Bulk-Sh. 19/11/20 Not Sched 33,000 Dap Nil

WHEAT:

Achilleas S Northstar 19/11/20 Not Sched 55,871 Nil

Bright Venture Northstar 19/11/20 Not Sched 66,000 Nil

Densa Jaugar Sea Care 23/11/20 Not Sched 52,500 Nil

CEMENT:

Mohar Sirius Logestic 24/11/20 Not Sched Nil 21,250

ROCK/PHOSPHATE:

Team Challenge Wma Shipcare 21/11/20 Not Sched 27,500 Nil

CLINKER:

Pan Crocus OC-Services 19/11/20 Not Sched Nil 55,000

Wadi Feran Crystal Sea 19/11/20 NOt Sched Nil 55,000

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Diamond Gate Bulk Ships Northstar -- 14/11/20 15:00 1

Antigoni B Fertilizer Bulk-Sh. -- 16/11/20 18:20 2

Aggelos B Gen. Cargo Legend Shipping -- 16/11/20 05:48 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/10/20 12:15 3

Sunray Oil Tanker GAC -- 11/11/20 01:25 4

Ince Il Gaz Wheat Northstar -- 15/11/20 21:35 -

LEGEND:

1 Shifted from Berth No.2/3 to O/A

2 Shifted from Berth No.11/12 to O/A

3 Shifted from Berth No.2/3 To O/A

4 Shifted from Berth OP-II To O/A