The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Roy Maersk L.HSFO Transtrade 18/01/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Clearocean Mariam L. Naptha Alpine 19/01/20

2 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 20/01/20

13/14 V Fulmar L. Clinkers Bulk-Sh. 19/01/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Aramis D. Gen. Cargo East Wind 20/01/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Mayssan D. L. Cnt. Hapag Llyd 20/01/20

SAPT-4 Cosco Pacific D. L. Cnt. Cosco 20/01/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24/25 Le Li D. Gen. Cargo COSCO 19/01/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Gsl Manet D. L. Cnt. Cosco 20/01/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Kota Karim P-Delta 21/01/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Smile Lady Universal 21/01/20 Not Sched 200 Cnt. 200 Cnt.

Cosco Hong kong Cosco 22/01/20 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 23/01/20 Not Sched 1450 Cnt.

1000 Cnt.

Xin Beijing Cosco 23/01/20 Not Sched 2000 Cnt.2000 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 24/01/20 Not Sched 1500 Cnt.1500 Cnt

Kota Kaya P-Delta 27/01/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Golden 22/01/20 Not Sched 500 Cnt. 400 Cnt.

GENERAL CARGO:

Jy Guardianship Sea Hawks 21/01/20 Not Sched 36,288 G.C Nil

Zea Shanghai Delta 31/01/20 Not Sched 466 G.c Nil

VEHICLE:

Glovis Sirus GAC 22/01/20 Not Sched 43 Units Nil

CLINKER:

Maa Saleha Begum Crystal Sea 21/01/20 Not Sched Nil 53,000

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

KMTC Mumbai Container Ships U.M.A -- 20/01/20 19:30 -

Maple Liv General Cargo Project-Sh. -- 18/01/20 23:10 -

Lahore Oil Tanker PNSC -- 17/01/20 13:48 -

SM Ospre Oil Tanker GAC -- 17/01/20 20:20 -

Khairpur Oil Tanker PNSC OP-II 18/01/20 19:30 -

Paloar Oil Tanker East Wind -- 20/01/20 02:12 -

Karachi Oil Tanker PNSC -- 20/01/20 22:30 -