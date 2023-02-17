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PU Wins Best Delegation Award At 'Innovation Olympiad 3.0'

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published February 17, 2023 | 09:50 PM

PU wins best delegation award at 'Innovation Olympiad 3.0'

LAHORE, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Feb, 2023 ) :Punjab University students clinched the best delegation trophy at the 'Innovarion Olympiad 3.0' at the University of Lahore (UoL) here on Friday.

PU students participated in different competitions and secured 16 first positions, 7 runner up positions with over all best delegation award.

Punjab University team including Hafiza Faiza Rasool, Muhmmad Muddasar, Halima Yusaf, Ali Husnain Asif, Abaan Jamshaid Nazar, Moid Mubeen, Muhammad Bilal Khan, Maryam Tahir, Syed Kamal Ahmad, Syed Haazique Bin Waheed, Salwa Shameem, Mirza Umair Ali, Khizer Hayat, Fizza, Ayesha Tahir, Afshar Shakoor, Dua Atta, Muhammad Usman Khan, Mahnoor Bajwa, Ghayas Haider, Ofaz Yousaf, Rohail Ashgar, Faraz Nasim, Ayesha Rasheed, Hamed Rashid, Filza Randhawa, Syeda Marriam Tahir, Abdul Mannan, Urwa Warraich, Sima, Hassan Ali Turabi, Tahreem Fatima, Aqsa Nasrullah, Aarib Basset Pal, Ali Akbar, Arfa Kanwar, Janeeta Awan, Abdullah Asghar, Hijab Fatima and Ayesha Muhammad Tahir Iqbal Mufti with their outstanding skills in qiraat, naat, theatre, script writing, stand-up comedy and essay writing clinched positions and cash prizes.

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