Kajal Aggarwal Dismisses Death Hoax, Assures Fans She Is Safe
Abdullah Hussain (@Abdulla99267510) Published September 11, 2025 | 12:00 AM
Actress says she is fine
MUMBAI: (UrduPoint/UrduPoint / Pakistan Point News-Sept 10th, 2025)
Details are coming
Recent Stories
Kajal Aggarwal dismisses death hoax, assures fans she is safe
PM Shehbaz takes notice of flood situation in Sindh
Asia Cup 2025: India thrash UAE by nine wickets in Dubai clash
DPM Ishaq Dar, Azeri FM discuss strengthening bilateral ties
AIG NHMP visits Khairabad office
Eputy Prime Minister and Foreign Minister (DPM/FM), Senator Mohammad Ishaq Dar c ..
Ambassador Tirmizi visits Al-Ain Medical facilities, meets Pakistani patients
Commander Iraqi Air Force calls on General Sahir Shamshad Mirza
Women's rights protected in Chiniot
ADCG vows to ensure public welfare, cracks down on plastic use & price hikes
Raja Khaleeq visits Karachi's rain-affected areas to review relief measures
Pakistan stands firmly with Palestine, says Federal Defence Minister Khawaja Muh ..
More Stories From Showbiz
-
Kajal Aggarwal dismisses death hoax, assures fans she is safe1 minute ago
-
Karishma Kapoor seeks share in late ex-husband Sanjay Kapoor’s INR30,000 Crore Estate8 hours ago
-
Theatre and music classes in NAPA to commence from15th2 days ago
-
Indian comedian Zakir Khan announces break from stage shows2 days ago
-
Netflix secures global rights to stream Riyadh Season’s Six Kings Slam tennis showdown5 days ago
-
‘I miss Bollywood,’ Atif Aslam expresses nostalgia for Indian film industry5 days ago
-
Pakistani Singer Quratulain Balouch injured in bear attack5 days ago
-
Actress Momina Iqbal criticizes politicians over flood response6 days ago
-
Indian TV actor Ashish Kapoor arrested on rape charge7 days ago
-
Shah Rukh Khan's daughter Suhana Khan faces legal trouble in India7 days ago
-
Actress Komal Aziz reveals why she left Pakistan showbiz industry8 days ago
-
Speculations rise over Saira Yousuf, Adeel Hussain’s rumored relationship8 days ago