Tennis: Wimbledon results - 1st update

Wimbledon results on Monday on the first day of the 2022 championships at the All England Club (x denotes seeded player):

London, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jun, 2022 ) :Wimbledon results on Monday on the first day of the 2022 championships at the All England Club (x denotes seeded player): Men 1st rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Kwon Soon-woo (KOR) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Kamil Majchrzak (POL) 7-6 (7/5), 6-2, 7-5 Nikoloz Basilashvili (GEO x22) bt Lukas Rosol (CZE) 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 3-6, 6-3, 6-3 Quentin Halys (FRA) bt Benoit Paire (FRA) 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 Casper Ruud (NOR x3) bt Albert Ramos Vinolas (ESP) 7-6 (7/1), 7-6 (11/9), 6-2 Ugo Humbert (FRA) bt Tomas Etcheverry (ARG) 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 Frances Tiafoe (USA x23) bt Andrea Vavassori (ITA) 6-4, 6-4, 6-4 Maximilian Marterer (GER) bt Aljaz Bedene (SLO) 4-6, 7-5, 6-4, 7-5 Cameron Norrie (GBR x9) bt Pablo And�jar (ESP) 6-0, 7-6 (7/3), 6-3 Jaume Munar (ESP) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-2, 6-4, 7-5 Tommy Paul (USA x30) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-1, 6-2, 7-6 (7/4) Adrian Mannarino (FRA) bt Max Purcell (AUS) 6-3, 7-6 (7/0), 4-6, 4-6, 6-4 Jiri Vesely (CZE) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 6-2, 7-6 (7/3) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Hubert Hurkacz (POL x7) 7-6 (7/4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (10/8) Women 1st rd Maja Chwalinska (POL) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-0, 7-5 Alison Riske (USA x28) bt Ylena In-Albon (SUI) 6-2, 6-4 Caroline Garcia (FRA) bt Yuriko Miyazaki (GBR) 4-6, 6-1, 7-6 (10/4) Emma Raducanu (GBR x10) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-4, 6-4 Elise Mertens (BEL x24) bt Mar�a Camila Osorio (COL) 1-6, 6-2, 4-2 - retired Diane Parry (FRA) bt Kaia Kanepi (EST x31) 6-4, 6-4 Mai Hontama (JPN) bt Clara Tauson (DEN) 4-1 - retired Katarzyna Kawa (POL) bt Rebecca Marino (CAN) 6-4, 3-6, 7-5 Ons Jabeur (TUN x3) bt Mirjam Bjorklund (SWE) 6-1, 6-3 Anhelina Kalinina (UKR x29) bt Anna Bondar (HUN) 4-6, 6-2, 6-4 Lesia Tsurenko (UKR) bt Jodie Burrage (GBR) 6-2, 6-3Jule Niemeier (GER) bt Wang Xiyu (CHN) 6-1, 6-4Anett Kontaveit (EST x2) bt Bernarda Pera (USA) 7-5, 6-1