Windstorm, thundershower forecast for Karachi

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Sep, 2025) Pakistan Meteorological Department on Monday predicted widespread rain-windstorm or thundershower and scattered heavyfalls in many parts of the Sindh province during the next 24 hours.

The windstorm and thundershower are forecast in Tharparkar (Mithi, Islamkot, Nagarparkar, Chachro, Dhali, Diplo, Kaloi), Umerkot, Mirpur Khas, Sanghar, Khairpur, Shaheed Benazirabad, Matiari, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Thatta, Badin, Sukkur, Khairpur, Dadu, Jamshoro, Matiari, Karachi, Larkana, Shaheed Benazirabad, Hyderabad, Sajawal, Jacobabad and Ghotki.