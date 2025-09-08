Windstorm, Thundershower Forecast For Karachi
Muhammad Irfan Published September 08, 2025 | 04:10 PM
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Sep, 2025) Pakistan Meteorological Department on Monday predicted widespread rain-windstorm or thundershower and scattered heavyfalls in many parts of the Sindh province during the next 24 hours.
The windstorm and thundershower are forecast in Tharparkar (Mithi, Islamkot, Nagarparkar, Chachro, Dhali, Diplo, Kaloi), Umerkot, Mirpur Khas, Sanghar, Khairpur, Shaheed Benazirabad, Matiari, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Thatta, Badin, Sukkur, Khairpur, Dadu, Jamshoro, Matiari, Karachi, Larkana, Shaheed Benazirabad, Hyderabad, Sajawal, Jacobabad and Ghotki.
Recent Stories
TECNO Spark 40 Pro Review: Slim, Stylish & Powerful Mid-Range Phone in Pakistan
Indian comedian Zakir Khan announces break from stage shows
Gold prices hit record high in Pakistan amid global surge
Pak Navy Day being observed to honour heroes of 1965 war
Pakistan Captain Agha dedicates victory to flood victims
Punjab’s flood crisis worsens as 4.2 million people affected: Azma Bokhari
KSE-100 Index hits another historic high, crosses 155,000 points
Floods devastate Jalalpur Pirwala after embankment breach
Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 8 September 2025
Today Gold Rate in Pakistan 08 September 2025
Pakistan Navy flood relief operation continues in flood affected areas of Kasur
Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 7 September 2025
More Stories From Pakistan
-
UoS hosts webinar on breast health & wellness7 minutes ago
-
Power pilferers caught7 minutes ago
-
DC visits GHS Akhorwal, to inspect facilities17 minutes ago
-
One held with narcotics17 minutes ago
-
Protecting river, waterways necessary amid climate concerns: Dr Saif17 minutes ago
-
Windstorm, thundershower forecast for Karachi17 minutes ago
-
Rain Continues in Hyderabad, Low-Lying Areas Inundated, Power Supply Disrupted17 minutes ago
-
Faisalabad receives 175 mm rain27 minutes ago
-
Synchronized vaccinations raise hope for significant reduction of polio cases in Pak-Afghanistan27 minutes ago
-
KP Minister announces development projects for Shnwa Guddi Khel UC, Karak27 minutes ago
-
KP Health Dept holds dengue awareness walk led by Advisor Ehtesham Ali27 minutes ago
-
DC visits flood-hit village of Bajwat37 minutes ago